A biciklis mentők egy-egy nagyobb rendezvényen, például futóversenyeken, augusztus 20-án vagy a nehezen megközelíthető városrészekben teljesítenek majd szolgálatot. 2023-ban, tavasszal hat-nyolc kerékpáros mentő áll forgalomba Budapesten - mondta a Napi.hu-nak Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) főigazgatója.

A pilot program már elindult Budapesten, és az OMSZ tervei között szerepel, hogy a nagyobb városokban Debrecenben, Miskolcon, Pécsett is lehetnek majd biciklis mentők, például fesztiválok idején. Biciklis mentősként mentőápolók vagy mentőtechnikusok is dolgoznak, de előfordulhat, hogy egy mentőorvos is kerékpárral megy életet menteni.

Csató Gábor hozzátette: a bajtársak a biciklis mentést többletmunkaként vállalhatják majd. Példaként említette: hogy Nagy-Britanniában a kerékpáros mentősöket évek óta használják Londonban évi 17 ezerszer riasztják őket.

Kép: Országos Mentőszolgálat

Azok az eszközök, amelyek a kerékpárokon vannak a mentőautókon is megtalálhatók. A biciklis táskában van defibrillátor, gyógyszer és infúzió is - sorolta Csató Gábor.

Egy-egy bicikli felszerelés nélkül 2,6 millió forintba kerül, felszereléssel pedig az értéke meghaladja az 5 millió forintot is.

Kiemelte: nagyjából az OMSZ-hoz beérkező riasztások 50 százalékát egy kerékpáros mentő is el tudja látni úgy, hogy a beteg az ellátás után nem kerül kórházba. A főigazgató hangsúlyozta, a kerékpáros mentők nem a mentőautókat helyettesítik, érdekességként megjegyezte Csató Gábor, hogy a mentősök sisakjában lesz egy szenzor, ami vészjelzést küld az OMSZ központjába, akkor ha esetleg a kerékpárral dolgozó mentős elesne.

Bizonytalanok, de készek tanulni a magyarok

Magyarországon évente 7-8 ezer ember veszíti életét kórházon kívül, közterületen, munkahelyen, vagy lakásban hirtelen szívhalál miatt, miközben egy azonnal megkezdett újraélesztéssel többségük megmenthető lenne. Minden perc kritikus, ha az eszméletét vesztett beteg nem kap segítséget, akkor 50-60 százalékkal is csökkenhet annak az esélye, hogy túlélje az eseményt - mondta Csató Gábor.

A magyarok 78 százaléka fontosnak tartja, hogy újraélesztéssel kapcsolatos képzésen részt vegyen, mert így vészhelyzetben bátrabban tudna segítséget nyújtani – derül ki egy friss kutatásból, amit Győrfi Pál, az OMSZ kommunikációs igazgatója ismertetett.

Kép: Groupama

Kiemelte: a válaszadók 41 százaléka az életmentés során attól tart, hogy több kárt okozna, minden tizedik válaszadó pedig került már olyan helyzetbe az életében, amikor újraélesztésre lett volna szükség. A kutatás szerint a felnőtt lakosság háromnegyed rendelkezik alapvető újraélesztési ismeretekkel, ezeket elsősorban a jogosítványa megszerzésekor sajátította el.

Hétvégén, október 16-án lesz az újraélesztés világnapja. A Groupama Biztosító számára fontos a biztonság és az életminőség, ezért az anyavállalat úgy döntött, hogy egy nemzetközi kampányt indítanak, amivel az életmentés fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet.

Összesen egymillió ember számára nyújtanak életmentő képzést abban a 11 országban, amelyekben a Groupama csoport jelen van

- mondta Bertrand Woirhaye, a Groupama Biztosító vezérigazgatója.

Az OMSZ-szel közösen október 16-a és december 7-e között 300 ember számára biztosítanak ingyenes életmentő képzést a Groupama Tanpályáján.