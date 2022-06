Az Európai Parlamentben kedden tartottak szavazást többek között a EU-s taxonómia kiterjesztéséről is, amiről a múlt héten már részletesebben beszámoltunk. A javasolt módosítások értelmében, a magasabb fenntarthatósági és technológiai követelményeknek megfelelő, de tradícionálisan nem zöldnek számító projektek is olyan címkét kapnának, ami egyértelműsítené a befektetőknek, hogy mivel támogatják, és mivel nem támogatják Európa zöld átmenetét.

Az unió 2050-re vállalta a klímasemlegesség elérését, és a tervek szerint ez nem csak egy irányelv lesz, hanem kötelező jellegű vállalás. A területért felelős zöld képviselő, Bas Eickhout szerint a taxonómia ugyan elsősorban csak egy jelzőrendszer, de ha a nukleáris reaktorokat, illetve például a cseppfolyós földgázt (LNG) kezelő projekteket fenntarthatóként jelölnék, azzal teljesen kiüresedne az egész rendszertan.

Eickhout elmondása szerint, még ha valóban lehetne időben megtérülő atomerőműveket létrehozni, és elhanyagolható lenne a járulékos szennyezés, akkor is túlságosan átpolitizált a kérdés és a valóság az, hogy egyedül a Francia elnök, Emmanuel Macron érdeke, hogy az EU hosszútávú atomprojektekbe fektessen.

Hasonlóan rossz a helyzet a LNG terminálokkal, amik csak papíron lennének környezet kimélőek. Az Egyesült Államokból való szállításuk és az ott alkalmazott, igencsak megkérdőjelezhető rétegrepesztéses kitermelési eljárás miatt, Eickhout szerint még a szénégetésnél is nagyobb ökológiai lábnyommal bírnak.

A francia és ahhoz csatolt amerikai érdekekkel szemben, már több csoport, holland és német befektetők is jelezték, hogy elvetnék az EU-s taxonómia használatát, ha elfogadnák a javaslatot, és a Zöldek erre hivatkozva is kampányoltak a módosító bevezetése ellen, egyelőre úgy tűnik kellő sikerrel.

Taxonomy objection carried! 76 in favour, 62 against, 4 abstentions. Yes!!!