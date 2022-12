Szerdán van a téli napforduló, amelyet az év leghosszabb éjszakája követ. December 21. egyben a csillagászati tél kezdete is. A Nap ma 15:56 perckor nyugszik a 19 hosszúsági körön, vagyis Budapest vonalában.

Keleten félórával hamarabb kezdődik a tél

Országrészenként eltérő a napkelte és a napnyugta időpontja. Hosszúsági körönként négy perc a különbség. Nyugat felé haladva tehát később kel a nap, de később is megy le. Ez azt jelenti, hogy

míg a fővárosban 15:56-kor kezdődik az év leghosszabb éjszakája, addig a keleti határszélen már 15:40-kor besötétedik. Az ország nyugati szegletén közel fél órával, egész pontosan 26 perccel tovább van világos, 16:06 perckor megy le a Nap.

Lassan nyer csak teret a fény

December 22-től ismét hosszabbodnak a nappalok, ám ez a változás eleinte alig érzékelhető. Csütörtökön a fővárosban a napkelte 7:28-kor lesz. Természetesen mivel később megy le a Nap a nyugati határnál, később is kel fel, 7:38 körül. A keleti határnál – ahol a legelőször ér véget az év leghosszabb éjszakája – a Nap 7:12-kor kel.

A következő hetekben eleinte napról napra csak egy-egy perccel hosszabbodnak a nappalok.

Január közepétől már érzékelhető a változás, a tavasz közeledtével pedig már gyorsabban, naponta 4-5 perccel rövidülnek az éjszakák. A tavaszi napéjegyenlőség, egyben a csillagászati tavasz kezdete március 20., ezt követően a nappalok már hosszabbak lesznek, mint az éjszakák.

A téli napforduló az a pillanat, amikor a Föld forgástengelye a legnagyobb szögben hajlik el a Nap sugaraitól. Az északi féltekén a téli napfordulóig a Nap északról délre halad.

Több ezer éves ünnep a sötétség legyőzése

A téli napforduló a keleti pusztai népeknél, így őseinknél is az egyik legkiemelkedőbb ünnepnap lehetett. A kínai krónikák, már a hunok esetében is feljegyezték a sötétség fordulójának megünneplését. A turáni népek hitvilágában ez a nap a megújulást az újjászületést is jelképezte.

A téli napforduló ünnepélye többezer éves múltra nyúlik vissza Írországban: a pogány időkből származó Newgrange emlékműnél, amelyet 5200 évesnek becsülnek. Egykor temetkezési helyként szolgált, amelynek három föld alatti kamráját egy 85 méter átmérőjű és 13 méter magas domb fedi, a dombot pedig 97 kőtömb veszi körül.

A kamrába vezető 19 méter hosszú folyosót a december 21-i napforduló idején bevilágítja a felkelő Nap fénye.

Az UNESCO a szellemi kulturális világörökség részeként tartja nyilván.