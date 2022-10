A téli szünet alatt eddig sem volt feladata az intézményeknek ügyeletet biztosítani, ilyen kötelezettségük most sem keletkezett az iskoláknak

- írta a Belügyminisztérium a Népszava kérdésére. Sok szülőnek ugyanis gondot okoz a gyerekének elhelyezése a január 8-ig húzott szünetben.

Mások amiatt panaszkodnak, hogy mondhatják le az őszi szünetre tervezett programjaikat.

Mennyit is lehet spórolni?

Az is kiderült, a kormánynak egyelőre nincsenek pontos számításai arról, hogy a téli szünet meghosszabbítása mekkora megtakarítást jelenthet a köznevelési intézmények tekintetében. Legalábbis ezt szűrte le a Népszava a Belügyminisztérium tájékoztatásából.

A BM mindössze annyit írt, a tankerületi intézményekben az eltérő adottságokra, különböző típusú feladatokra tekintettel egyedileg készül fűtési terv, illetve számítás az energiafelhasználásra vonatkozóan.