A 2009-ben indult, és a múlt évtized közepén felgyorsuló tőzsdei emelkedő trend egymás után növesztette korábban elképzelhetetlen méretűre az amerikai technológiai cégek egy részét. Míg néhány éve még az 1000 milliárd dolláros tőzsdei kapitalizáció is elképzelhetetlen volt, tavaly már 6 cég értéke is fölé került, sőt, némelyikük a 2000 milliárdot is meghaladta.

Letaszították a trónról szaúdi céget

Amikor Szaúd-Arábia állami olajvállalatának egy kis hányadát tőzsdére vezették 3 éve, mindjárt 2000 milliárd dollár körüli volt a kapitalizáció, ezzel a legnagyobb tőzsdei cég lett a világon. Még akkor is kevesen számítottak arra, hogy az első helyről gyorsan letaszítják, azonban az Apple végül 2020-ban megtette ezt, majd mások is követték.

Az óriás cégek értéke idén összességében nagyot csökkent, azonban ennek mértéke erősen eltérő az egyes vállalatok esetében. Ahogy hosszú távon a tőzsdén szinte mindig, úgy most is felértékelődött a fundamentumok szerepe, vagyis az, hogy az adott cég hogyan teljesít, mekkora árbevételt ér el és mennyi profitot termel.

A legnagyobbak

A világ legnagyobb tőzsdei cége továbbra is Apple, a csúcsához képest 28 százalékkal csökkent a részvényár, és még így is 2300 milliárd dollárt ér a társaság. Az érték reális, hisz a cég növelte árbevételét, elképesztő profitot termel jórészt az iPhone sikerének köszönhetően, amely az árbevétel 50 százalékát adja. A részvény 21-es P/E (részvényár osztva az egyre részvényre jutó eredménnyel) rátával forog, ami nem mondható soknak, különösen, ha továbbra is nőnek a cég számai.

A második helyen a Microsoft található, amely a felhő alapú üzletágnak köszönhetően második sikerkorszakét éli. Árfolyama 29 százalékkal csökkent idén, a cég értéke 1900 milliárd dollár, 25-ös P/E értéke kicsit magasabb, mint az Apple esetében. Harmadik a Saudi Aramco 1800 milliárd dollárral, itt minimális, 3 százalékos az éves csökkenés, ami a magas idei olajárak mellett érthető is.

1000 milliárd alattiak

Negyedik helyen a Google anyavállalata, az Alphabet található, a részvény 39 százalékot esett az idén, a cég értéke 1200 milliárd dollár. Ezzel a papír még mindig viszonylag ütésálló volt a a technológiai cégek között, ennek oka, hogy fundamentumai ugyancsak stabilnak mondhatók. Az ötödik hely az Amazoné, amely értékének több mint felét veszítette el, és a cég esetében ez nem is véletlen: a hatalmas árbevételt nem sikerült magas nyereséggel párosítani. Tőzsdei kapitalizációja ezzel visszaesett 1000 milliárd dollár alá.

A hatodik helyen Warren Buffett cége, a Berkshire Hathaway tartózkodik, és itt jön a meglepetés: ez a társaság még növelni is tudta az értékét másfél százalékkal annak ellenére, hogy gyakorlatilag befektetési alapként működik, amely sok tőzsdei és néhány tőzsdén kívüli vállalatban tart részesedést. Ez azt jelenti, hogy Buffett alaposan megverte a piacot idén, hisz míg a főbb amerikai indexek 20-30 százalékos mértékben csökkentek, az ő portfóliója stabilnak bizonyult. A társaság értéke 685 milliárd dollár.

Nagy vesztesek és nagy nyertesek

Hetedik helyre került a Tesla, amely az év nagy vesztese: a részvény 70 százalékkal esett, igaz, hogy 500 milliárd dollár körüli tőzsdei kapitalizációja még így is jóval nagyobb, mint bármelyik autógyártóé. A nyolcadik és kilencedik helyen két emelkedést mutató gyógyszer/egészségipari cég, a UnitedHealth és a Johnson & Johnson található ugyancsak 500 milliárd körüli értékkel, a UnitedHealth a 19. helyről ugrott fel a nyolcadikra. A tizedik helyen pedig a Visa végzett viszonylag kis, 7 százalékos csökkenéssel.

Az első 10 körül kikerülő legnagyobb vesztes a Meta névre átkeresztelt Facebook, amely a hatodikról a 26. helyre esett vissza, árfolyamvesztesége nagyjából a Tesláévál megegyezően 70 százalék, de év közben ennél nagyobb mértékű is volt. A társaság ugyan stabil nyereséget hoz, de a korábbi hatalmas növekedés véget ért, legalábbis egyelőre. Ugyancsak nagy veszteséget szenvedtek el a kínai cégek: az egykor kilencedik Alibaba most már csak a 36. helyen áll.

Földrajzi eloszlás

Ami az első száz legnagyobb tőzsdei cég országok szerinti eloszlását illeti: közülük 62 amerikai, 11 kínai, 5 francia, 3 társasággal képviselteti magát az Egyesült Királyság, Hollandia, India és Svájc egyaránt. A világ harmadik és negyedik legnagyobb gazdasága, Japán és Németország 1-1 céggel képviselteti magát: ezek a Toyota és az SAP, akárcsak Franciaország, ahol a cég, az LVMH fő tulajdonosa a világ jelenlegi leggazdagabb embere.