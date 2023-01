Az előzetes adatok szerint tavaly először haladta meg a 10 százalékot az elektromos autók részesedése a világ teljes autóértékesítésén belül. Ez persze még nem egy gigantikus szám, de a levegőbe bocsátott szén-dioxid valamint az égés melléktermékeként keletkező mérgező gázok szintjében ez már érzékelhető csökkenést jelent, ráadásul a havi adatok alapján az elektromosok részesedésének növekedése folyamatos, így a folyamat idén is dinamikus lesz.

Kína a húzóerő

Összesen 7,8 millió teljesen elektromos járművet értékesítettek, ami 68 százalékos növekedés az előző évhez képest, írja az LMC Automotive és az EV-Volumes.com adatai alapján a Wall Street Journal. A részesedésben kontinensenként, országonként erős eltérések mutatkoznak: érdekes módon a legmagasabb adat Kínából származik, amely eleve a legnagyobb autópiac.

A Volkswagen kínai üzletágának vezetője elmondta, hogy Kínában olyan gyorsan növekszik a hibrid és a teljesen elektromos autók részesedése, hogy már nem a távoli jövő, amikor a hagyományos belsőégésűek kisebbségbe kerülnek az összes eladáson belül (néhány európai országban ez már meg is történt). Tavaly minden negyedik eladott autó elektromos volt Kínában, ezen belül 6 százalék hibrid, 19 százalék teljesen elektromos.

Európa, USA

Európában a teljesen elektromosok aránya 11 százalék volt, a hibridekkel együtt 20,3 százalék. Németországban, amelyik a legnagyobb piac a kontinensen, már a gyártáson belül is 25 százalék volt az elektromosok aránya, decemberben pedig többet adtak el belőlük, mint a belsőégésűekből. Az USA ugyanakkor lemaradó, legalábbis arányok tekintetében: 807 ezer teljesen elektromos típust adtak el, ami 5,8 százalékos arány a teljes értékesítésen belül, ez azonban jelentős növekedés az előző évhez képest, amikor mindössze 3,2 százalék volt az arány.

Típusok

Az összes eladott típus között a nyugati országokban a Tesla volt a vezető, miközben a hagyományos gyártók is gyorsan bővítették termelésük, konkurenciát jelentve Elon Musk cégének, Kínában pedig a helyi gyártók kínálnak olcsóbb típusokat, szint elárasztva velük a piacot. Közülük is kiemelkedik a BYD, amely még világszinten is a második helyre került a Tesla mögött az eladási listán. Harmadik az ugyancsak kínai SAIC Motor, negyedik pedig a Volkswagen Group.

Mindez úgy következett be, hogy az összes új autó értékesítése világszinten 1 százalékkal 80,6 millió darabra csökkent, a részpiacokat tekintve 8 százalék volt a visszaesés az Egyesült Államokban és 7 százalék Európában, ugyanakkor Kínában 4 százalékkal nőtt az eladási volumen.

Iparági átállás

A BMW arról számolt be, hogy miközben teljes eladása 5 százalékkal csökkent, az elektromosoké megduplázódott. A cég értékesítési igazgatója elmondta, hogy a tisztán elektromosokra még hosszú várólistájuk is van, így az eladások még meredeken fognak nőni, amíg a gyártási kapacitást felfuttatják a kereslet által indokolt szintre.

A Volkswagen, amely Európában a legnagyobb eladó, összesen 8,3 millió autót adott el tavaly, ami 7 százalékos csökkenés, az elektromosok száma 572 ezerre nőtt, ami 26 százalékos növekedés. Ez magában foglalja a Volkswagenhez tartozó összes márkát, mint a Porsche, az Audi, a Seat és a Skoda. A legtöbb elektromos autót Európában adták el, ugyanakkor a növekedési ütem nagy volt Kínában és érdekes módon az Egyesült Államokban is. Más gyártók, köztük a Ford, a Mercedes-Benz is hasonló trendekről számolt be: a belsőégésűek visszaesése mellett az elektromosok eladása megduplázódott.

Jöhet az árcsökkenés

Az Ernst & Young autóipari elemzője szerint az ellátási láncok problémáinak megszűnésével a termelés különösen Európában felfut idén, és egy idő után a kínálat már meghaladhatja a keresletet, ami jelentős árengedményekre fogja késztetni a gyártókat. Ezzel a most még viszonylag magas profitszint csökkenni fog, de ez a kapitalizmus rendje: olyan árszint alakul ki, ahol minél többen tudnak vásárolni, a gyártóknak pedig a nagyobb eladott mennyiség kompenzálja a csökkenő profitmarzsot.