A szeptemberi adatok szerint húsz százalék felett jár Magyarországon az infláció, az árszínvonal tartós emelkedése pedig magával hozta a bolti lopások megemelkedését, legalábbis ez derül ki abból a válaszból, amit a HVG kérdésére adott a rendőrség. A hatóság által ismertetett adatok alapján országos szinten összesen 8396 esetben követtek el lopást az idei év első tíz hónapjában a hiper- és a szupermarketekben, valamint egyéb, vagyonőrt foglalkoztató üzletekben, ami ez 22,52 százalékos emelkedést jelent éves összehasonlításban.

A lap azt írja, az ötvenezer forintot meg nem haladó bolti lopásokat jellemzően kisboltokban, dohányboltokban, üzemanyag-töltőállomások shopjában követték el. Mint részletezik, a dohányboltokban emelkedtek leginkább lopások, több mint 45 százalékkal, a benzinkutakon elkövetett bűncselekményeké pedig a legkevésbé, ott 2 százalékos a növekedés.

Vasban a legjobb a helyzet

A rendőrség terület alapú összehasonlítást is közölt, ami szerint Budapesten történt a legtöbb jogsértés idén októberig, a legkevesebbszer pedig Vas megyében loptak.

Bár egy két kivétellel minden termékkategóriában követtek el lopásokat, érdemes kiemelni, hogy élelmiszert 27 százalékkal többen, mint egy évvel korábban az év első 10 hónapját vizsgálva, 994 esetben. Alkoholos italt is többen loptak, ötödével, az egyéb élelmiszereknél 25 százalékos emelkedést közölt a rendőrség.

A HVG kérdezte a legnagyobb árúházláncokat is, akik arról számoltak be, hogy a trendek megváltoztak, a bűnelkövetés módja is változott, mint közölték: a hangsúly áthelyeződött a szervezett, sorozatos, megrendelésre, a tolvajok gyakran továbbértékesítési céllal lopnak az üzletekből.