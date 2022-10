Év eleje óta több mint a duplájára hízott a tojás ára: januárban 50 forint körül volt a tojás átlagára, most pedig 1100-1200 forintba kerülhet egy 10 darabos doboz.

Szeptemberben a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) jelentése alapján 20,1 százalékos volt az éves infláció, az élelmiszerinfláció 35,2 százalékos, a tojás pedig ezen belül is kiemelkedően, 60,2 százalékkal drágult. A bolti árakat nézve az októberi jelentésben feltehetőleg még magasabb lehet az éves tojásáremelkedés – írja a 24.hu.

Az eddigi nyomott ár tarthatatlanná vált

A magyar tojástermelés jellemzően magyar boltokba megy (minimális az export), és a becslések szerint a hazai igények 80 százalékát elégíti ki, a többi tojás importból érkezik – mondta a Magyar Tojásszövetség alelnöke, Pákozd Gergely a lapnak.

A termelői költségek 70 százaléka takarmányköltség, ami akár a négyszeresére is drágulhatott. Két jelentős búza-, kukorica- és napraforgótermelő ország áll háborúban egymással, ami jócskán megbolygatta a piacot, szűkítette a kínálatot, versenyt indított ezekért a termékekért. A takarmánynál világpiaci árakkal dolgoznak, tehát a forintgyengülés sem tett jót. Ha a költségek 70 százalékát kitevő takarmányra átlagosan két és félszeres drágulást veszünk, az már 75 százalékos emelkedést okoz a termelői áraknál.

A tojótyúk beszerzése, felnevelése, az energetika (fűtés, hűtés, légcsere), az állatgondozás (emberi munkaerő, gépek), az állategészségügyi, higiéniai költségek, az amortizáció, valamint a karbantartás és az új eszközök beszerzése is jelentős kiadással jár. Az energiánál tíz-hússzoros drágulások jellemzők. A bérnövekedés költsége sem elhanyagolható, de e másik két tétellel összevetve idén mégis kevéssé jelentős.

A termelők egy részének van ugyan dobozolója, de a tojásmennyiség zöme csomagolóközpontokba bekerül, ahonnan a csomagolóhelyi áron továbbítják az árut az üzleteknek. Itt a legnagyobb költség a csomagolóanyag, ami a papír árdrágulása miatt jelentősen emelkedett. Van élőmunkaköltség is, és a gépek, berendezések üzemeltetésének, a karbantartásnak és eszközbeszerzés is van költsége. A termelőknél és a csomagolóknál is jellemző, hogy az eszközök, berendezések, gépek, karbantartási eszközök beszerzése mind euróhoz kötött, ugyanis a beszállítók euróban adnak árajánlatot, hogy az árfolyamingadozást kiküszöböljék. Fizetni pedig lehet euróban, vagy forintban.

A csomagolóhelyi és a fogyasztói árak nagyjából együtt mozognak, és évekig tojásonként 13-20 forinttal volt magasabb átlagban a fogyasztói ár, mint a beszerzési ár. Idén májustól azonban minden hónapban 20 forint fölött volt a a csomagolóhelyi és a fogyasztói ár közötti különbség, októberre pedig meghaladta a 45 forintot is tojásonként.

Pákozd szerint a tojás ára évekig lemaradásban volt minden egyéb termék drágulásához képest – ezt a nyomott árat most hozza be. A tojás ára sokáig nem mozdult együtt a takarmányárak növekedésével. A kukorica és a búza ára például az Agroinform adatai szerint 2019 elején átlagban 58, illetve 65 forint volt, ami mostanra 138, illetve 141 forintra emelkedett kilónként.

Szeptemberről októberre a korábban az uniós piacra Ukrajnából behozott jelentős mennyiségű tojás részben kieshetett, ami a kínálatot szűkíthette és hiányt generálhatott. És mivel most nincs olcsó import tojás, ezért a kiskereskedők hajlandóak a magyar tojásért is többet fizetni, illetve elfogadni a termelők részéről kért áremelést.

„Azt is hallani, hogy bejött az olcsó ukrán gabona, ahogy megindultak a szállítások. S bár ez lehet, hogy így van, de az alelnök szerint ebből a tojástermelők nem láttak eddig még semmit” – mondta Pákozd.

Tovább emelkednek az árak

A Pennynél a 10 db-os M-es tojás bruttó fogyasztói ára augusztus végén 649 forint volt, jelenleg pedig 1099 forint.

Szerintük a tojás aktuális nagykereskedelmi árszínvonalát az határozza meg, hogy a megtermelt tojás messze nem fedezi a felhasználói igényeket, ezért Magyarország nettó tojásimportőr. Az országba érkező – az elmúlt hónapokban (főleg forintban) nagy mértékben emelkedő – tojásárhoz igazodnak a hazai nagy tételű értékesítésben alkalmazott termelői árak. Az exportőr országokból érkező piaci és más EU-országokból kapott kapcsolódó információk is módosítják a hazai árakat. Ilyen például a sok EU-országban terjedő – és hazánkban is pusztító – madárinfluenza, amely miatt a nagy létszámú tojótyúk-állományok kivágása várható.

Emiatt is erős jelenleg a (hazai) tojás keresleti piaca. Szerintük további áremelkedés várható a termelői oldalról, azonban ennek pontos mértékét, illetve kifutását még nem látják.

Orbán Viktor október 28-án pénteken bejelentette, újabb élelmiszerek kerülhetnek ársapka alá. Az Index pedig erre reagálva azt írta iparági forrásaira hivatkozva, hogy a tojás is árstop alá kerülhet.