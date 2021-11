A szőlő azon kevés gyümölcs közé tartozik, amelyet az idei év hazai kaotikus időjárása kevésbé viselt meg. A száraz borok alapjául szolgáló fürtök szüretje már korábban befejeződött, novemberben pedig véget ért az aszúborokhoz felhasznált aszúszemek, valamint a „kései szüretelésű” borok alapanyagának szedése is.

„Kalandos volt az idei éve a tokaji szőlészetekben, hiszen igen szélsőségesen alakult az időjárás. Rendkívül hideg volt az április, aztán nyár elején pár nap alatt rengeteg csapadék hullott, amit hosszú, száraz időszak követett. Az ősz sokkal jobban kedvezett a gyümölcsnek. Jó hír, hogy idén nem találkoztunk ecetes rothadással, ami évek óta nehezíti a munkánkat” – jellemezte az idei évet a Napi.hu-nak Tokaj egyik legnagyobb borházának vezető borásza, aki neve elhallgatását kérte.

A szakember hírportálunknak beszámolt arról is, hogy az átlagosnál valamivel kevesebb mennyiségű szőlőt szüreteltek idén, a termés minősége azonban igen jónak mondható. Minden adott hozzá, hogy a tokaji borok jó évjárata születhessen meg.

Munkaerőhiány miatt maradt fent az aszúszem

A borász hírportálunknak kitért egy igen súlyos problémára: a mezőgazdaságot érintő munkaerőhiány begyűrűzött a szőlészetekbe is, ezért több kertben nem szüretelték le teljes egészében az aszúszemeket.

„Az aszúszemek szedése a szüret egyik legutolsó szakasza. Ebben a munkakörben az emberi munkaerő nem váltható ki gépekkel, ráadásul ez egy nagyon időigényes feladat. Kétkezi munkásból egyre nagyobb a hiány, amiből a bérük jelentős emelkedését hozta a közelmúltban. Több gazdaságnál előfordult az idén, hogy már nem érte meg itt tartani a költséges szüretelőket az aszúszemek elhúzódós szüretjére, így sokan csak akkor mennyiséget szedettek le belőle, amennyire tényleg szükségük volt” – mondta a szakember.

A valamivel kisebb mennyiségben szüretelt aszúszem és az átlagtól kissé elmaradó szőlőhozam a felvásárlási árakon is meglátszott. Az aszúszemek kilója körülbelül 500 forinttal kerül többe mint 2020-ban: 3000 fontot is megadtak érte a felvásárlók. A borszőlő ára is emelkedett. A furmint kilójáért például 10-20 forinttal fizettek többet, mint tavaly: 90-95 forint helyett idén 100-110 forintot.

A pandémia alatti lezárások miatt nehéz időszak van a borászok mögött. Különösen a HoReCa-szektor (hotelek, éttermek, kávézók) bezárása ütött nagy sebet a piacukon. Az ebből fakadó problémákról itt írt a Napi.hu.