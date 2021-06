Ez a tornádó a nem-mezociklonális tornádók csoportjába tartozik.

Mezociklonális tornádók azokból a forgó zivatarfelhőkből alakulnak ki, melyeket szupercelláknak nevezünk. Az ilyen típusú zivatarok gyakran megjelenhetnek a nyári félévben Magyarországon is, de erejük alulmúlja az Egyesült Államokban pusztító szupercellák erejét, melyekből gyakran tudnak erős tornádók is kialakulni. Ennek oka az, hogy Észak-Amerika földrajzi adottságai teljesen ideális körülményeket teremtenek az erős szupercellák kialakulásához. A magyarországi szupercellákat csak ritkán kísérik mezociklonális tornádók.

Nem-mezociklonális tornádók jóval szelídebb körülmények között is ki tudnak alakulni, de létrejöttükhöz szükséges a zápor vagy zivatar jelenléte. Kialakulásának legfőbb feltételei a felszín közelében lévő erős összeáramlási zóna (konvergencia vonal) vagy stacionárius front, valamint az alsó 3 kilométeres réteg nagy labilitása. Nem-mezociklonális tornádók jóval gyakrabban létre tudnak jönni. Nem olyan erősek és pusztítók, mint a mezociklonális tornádók, de a bennük lévő szélesebbesség extrém esetekben elérheti a 300 km/h-t is (F3-as kategória). Bárhol előfordulhatnak, ahol ezen légköri feltételek teljesülnek, de talán a leglátványosabban a tengerpartok közelében tudnak kialakulni, ahol a parti szél által létrehozott konvergens zónában egymás mellett akár több tornádó is le tud nyúlni a felszínre. Ha a vízfelszín felett alakulnak ki akkor, a létrejövő tornádókat víztölcséreknek nevezzük - magyarázza az Időkép.

