Sokan aljasnak tartják, amit a kormány most a melegekkel tesz. Az érintetteket ez nagyon felháborítja, kiborítja, lényegében eszközként használják őket, és tarthatnak attól, hogy emiatt atrocitások érik őket kérte Török Gábor politológus véleményét a vele készült interjúban a HVG360. A szakértői szerint a hatalomgyár (a kormány és a kormánypárt) irányítói valójában egyáltalán nem így gondolkodnak magánemberként. De a politikai sikerhez most ezt látják hatékonynak.

Ez egy egyszerű matek: egyes ügyekben a társadalmi többséget kell megcélozni, és ha sikerült szembe állítani egy jól körülhatárolt a kisebbséggel, a politika sikeres is lesz, amíg erre van a szavazótáborban fogadókészség.

Török úgy látja, hogy reálisan nézve a választásnak nem az ellenzék az esélyese. Mindent mérlegelve több érv szól amellett, hogy a végén a Fidesznek lesz abszolút többsége, de az elmúlt 12 évet nézve most lesz a legközelebb az ellenzék ahhoz, hogy megszorítsa a Fideszt. Nyilván sok mindent nem látunk előre, ezért egy mérlegelő politikai elemzésnek azt kell mondania, hogy van olyan forgatókönyv is – még ha nem is a legreálisabb –, hogy végül az ellenzék meg tud szerezni legalább 100 mandátumot.

Előválasztás

Az előválasztást sokakkal ellentétben az ellenzéki politikát valós hatalmi harcnak látja.Túlzott elvárás, hogy az előválasztás teljesen nyitott kimenetelű verseny legyen. Itt önálló politikai szereplők vannak, akik a saját politikai érdekeiket is figyelembe veszik: ha ezt a külön megállapodások segítik, akkor nyilván azt fogják választani.

A HVG360 felveti, hogy egyes elemzők szerint az lenne a legideálisabb az ellenzék számára, ha Karácsony Gergely főpolgármester előválasztási győzelme esetén bejelentené Jakab Pétert, a Jobbik elnökét helyettesének, egyúttal későbbi miniszterelnök-helyettesnek. Török szerint ez lehet a megoldás a két karakter remélt előnyeinek és szavazóinak "összegyúrására". A legjobb számukra az lenne, ha az összes meghatározó szereplő megjelenne a kampányban a kiválasztott jelölt mögött, egy potenciális kormány erős embereiként.

Mivel lehet megdönteni a NER-t? - tette fel a kérdések kérdését a HVG360. A NER egyenlő Orbán Viktorral - így a válasz. A mostani kurzus leginkább személyi hatalmat jelent, személyi függőséggel és személyi irányítással. A NER megdöntése Orbán hatalmi helyzetének, a most kiépített királyi udvar és függőségi rendszer lebontásával tud elkezdődni. A NER erejét ugyanis az befolyásolja, hogy mennyi hatalma van Orbán Viktornak.

A gyengülését pedig az határozza meg, hogy mennyi hatalmi pozíciót veszít. Ha gyengül a hatalmi helyzete, az repedést okoz, ha nagyon meggyengül, a NER összedől. Szerinte ez a tétje a következő választásnak.