Török Gábor politikai elemző a Telex választási műsorában arról beszélt, hogy Magyarországon már a 70 százalék közeli választási részvétel is jónak számít: „Örömteli az elemzés szempontjából, hogy a 2018-as részvételhez hasonló arányokat fogunk látni, így sokkal könnyebb lesz magyarázatot adni arra, mi történhetett” – fogalmaz a politológus.

A beszélgetésen szóba került az is, melyek a legfontosabb körzetek, ahol meglepetésekre számíthatnak a választók: az úgynevezett „billegő” csataterek között van Hódmezővásárhely is, bár az elemző inkább Fidesz-közeli körzetnek tartja. Megemlíti Szombathelyet is, ami négy éve még kormánypártinak látszott, viszont most sokkal szorosabb küzdelem várható.