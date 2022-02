Az elemzői bölcsesség szerint a válsághelyzet, ha azt nem az adott kormány okozta, általában a hatalmon lévőket erősíti, nekik kedvez. Az emberek érthetően megijednek, ilyenkor biztonságot, védelmet a kormányuktól remélnek - kezdi bejegyzését Török Gábor politikai elemző.

Szerinte mégsem egyértelmű, hogy most is ez a helyzet. A közelben kialakult háborús helyzet kiszámíthatatlan reakciókat eredményez, felkorbácsolja az érzelmeket – ez biztosan nem hiányzik a magyar kormányoldalnak akkor, amikor a status quo, a jelenlegi belpolitikai helyzet nekik látszott kedvezőbbnek.

A magyar miniszterelnök nem is készült erre a forgatókönyvre: amikor egy hete Balatonfüreden a kormánypárti elit előtt elemezte a helyzetet, nem sorolta a kockázatok közé a háborút, információi szerint azt mondta, azt nem látja reálisnak. Most mégis bekövetkezett, és ami belpolitikailag igazán veszélyes a Fidesz számára, az a saját tábor reakciója.

Hosszú idő után először fordulhat elő, hogy egy kiemelt kérdésben a Fidesz választóközönsége megosztottá válhat. A kormánypárti véleményvezérek egy része kritika nélkül átveszi az orosz álláspontot, ugyanakkor

a háború hírei és képei könnyen Putyin-ellenessé tehetik még azokat is, akik korábban támogatták Orbán Viktor 2010 utáni orosz-politikáját.

- vélekedett a politológus.

Kulcskérdéssé válhat, hogy mit mond a miniszterelnök, de bármit is választ, mindkét elvárásnak nem felelhet meg. Nyilván nemzetközileg sem, de talán saját tábora előtt sem: a kések között táncoló páva könnyen megsérülhet. Szerencséje, hogy az ellenzék továbbra is segítségére siet: ilyen helyzetekben egyetlen rossz mondatot mondhat az ellenzék, és azt már – a háborúba küldött magyarokról és fegyverekről beszélve - a háború előtti napokban meg is tette Márki-Zay Péter - írja Török Gábor.

