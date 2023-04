Számtalan olyan jogszabály született az elmúlt egy évben, amely a fogyasztók érdekeit szolgálja Baranovszky György, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége elnöke szerint – írja az Infostart.

A fogyasztóvédelmi törvény módosítása a békéltető testületek működését alakítja át. Ezek alternatív vitarendezést folytatnak le, ha nem sikerül a vállalkozással a fogyasztónak megegyeznie.

A békéltető testületek segítik a vitarendezést: gyors, ingyenes eljárás keretében igyekeznek elsimítani a problémás ügyeket a fogyasztó és a vállalkozás között.

A FEOSZ üdvözli a törvényjavaslatot, mivel a megalkotása előtt egyeztetett velük az Igazságügyi Minisztérium, és sok javaslatukat el is fogadták.

Uniós nyomásra is módosítani kell több jogszabályt

A változtatások szerint

a városokban hetente lehetőség lesz egy személyes meghallgatásra;

az online meghallgatás is dominánssá válik;

régiókban fognak működni a békéltető testületek;

a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek jelölhetnek tagokat a békéltető testületekbe;

állandó ügyfélszolgálatok állnak majd a fogyasztók rendelkezésére

Az online/telefonos ügyfélszolgálatok néhány héten belül elérhetők is lesznek.

Nagyon sok jogszabály-módosításra kerül most sor, de nemcsak azért, mert a kormány úgy gondolja, hanem az uniós jogalkotás következtében is számos jogszabályt át kell majd ültetni

– mondta Baranovszky György.

Példaként említette a gyermektáboroztatást, ahol el szeretnék érni, hogy szabályozott legyen az, hogy ki üzemeltethet tábort, milyen feltételeket kell betartani, és mit kell tenni hibás teljesítés esetén.

„Tavaly is több probléma volt, a jogalkotó is tisztában van ezzel” – mondta Baranovszky György, aláhúzva, hogy ez is a családokat védi majd.