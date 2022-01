A kormány összesen 177 millió 889 ezer forint támogatást ítélt meg ingatlanvásárlásra a fiktív mongol diákokkal trükköző csepeli református iskolának – írja a 24.hu. A támogatásról szóló kormányhatározat a november 16-i Magyar Közlönyben jelent meg, a hírportál közel egy hónappal később, december 14-én számolt be az Egressy Béni Művészeti Szakgimnázium körüli anomáliákról, így a kabinet a döntés időpontjában a sajtóból még nem értesülhetett problémákról.

Csakhogy egy 2020. decemberi feljelentés után tavaly ősszel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal már javában nyomozott költségvetési csalás és más bűncselekmények gyanúja miatt – ez még most is tart –, ráadásul jelenleg is vizsgálja az iskola működését az illetékes kormányhivatal, valamint a Magyar Államkincstár. A kormányhatározatból az is kiderül, hogy az iskola javára történő, 177,8 millió forintos átcsoportosításról Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes kezdeményezésére döntöttek.

Decemberben derült ki, hogy az iskola az előző, 2020/21-es tanévben annak ellenére szerepeltette a tanulói névsorban a korábbi mongol diákjait, hogy azok a koronavírus-járvány miatt 2020 júniusában hazarepültek Mongóliába, és a magyarországi gondviselőjük jelezte írásban, hogy nem fognak visszatérni, egyúttal kérte, hogy vegyék ki őket a nyilvántartásból. A mongol diákok (összesen 14-en voltak) még fiktív osztályzatokat és év végi bizonyítványt is kaptak, bár ők erről nem is tudtak. Mindennek azért lehet jelentősége, mert így az iskola felvehette utánuk az állami normatívát.