Ősszel bemutatta a 24.hu, hogy Szentgyörgyvölgyi Péter bakonyi földvásárlásai milyen ellentmondásban vannak a belvárosi polgármester vagyonnyilatkozataival, két újabb dokumentum azonban még érthetetlenebbé teszi a Belváros fideszes polgármesterének Veszprém megyei gyarapodását - írja a lap. A fővárosi önkormányzat ugyanis még az ősszel nyilvánosságra hozta a közgyűlés tagjainak vagyonnyilatkozatait, és nemcsak az év elején leadottakat, hanem a korábbiakat is, így azok végre összehasonlíthatók lettek egymással.

A két 2019-es vagyonnyilatkozat még inkább megerősíti azt a feltételezést, hogy a polgármesternek nem volt elég pénze a földvásárlásokra. A vagyonnyilatkozatok a 2019. január végi és novembere eleji állapotot mutatják be. Ennek alapján a polgármester közel 6,8 millió forintos (10 havi nettó) keresetéből körülbelül 3,2 milliót a megtakarításai növelésre, valamint a tartozásai csökkentésére fordított. Bár az előbbinél a hozamokat nem ismerjük, így nem világos, hogy pontosan mennyit fektetett be 2019 folyamán. Az mindenesetre biztos, hogy a maradékot (illetve a költségtérítést) fordíthatta a különböző kiadásaira, és ebből a bakonybéli tanya mellett a hét lovát is fenn kellett tartania.

Ebben a tíz hónapban hat földdarabot, összesen 24,24 hektár területet vett Szentgyörgyvölgyi a vagyonnyilatkozata szerint (ezek a tételek ugyanis a 2019. januári nyilatkozatában még nincsenek benne). A hírportál korábbi cikkében egy piaci kalkulátorral kiszámolta, hogy ennyi területet a Bakonyban körülbelül 23,3 millió forintért lehetett vásárolni. De helyi források becslése, illetve a korábbi bakonybéli földvásárlási kifüggesztések alapján az sem kizárt, hogy ennél is drágábban cseréltek gazdát a birtokok.

A körülbelül 3,6 millió forintból, illetve – a költségtérítését is ide számolva – ötmillió forintból viszont, amiből élnie is kellett a belvárosi polgármesternek, nem lehet több mint 23 millió forintot érő földterületeket vásárolni. A hírportál sajtómunkásai megkeresték Szentgyörgyvölgyi Pétert, hogy elmondja, honnan volt fedezete a földvásárlásokra, de a kérdésekre nem válaszolt.