A feltörekvő országok részvény- és kötvénypiacaira az elmúlt héten napi 1,1 milliárd dollárnyi nettó új tőke áramlott vonzottak - derül ki az Institute of International Finance 21 országot nyomon követő adataiból a Financial Times szerint. A tőkeáramlás sebessége most olyan nagy, aminél nagyobbat csak egyszer, a koronavírus járvány második hullámát kísérő lezárások feloldását követően volt tapasztalható az elmúlt 20 év során.

A masszív tőkebeáramlás megerősíti azt, hogy komoly hangulatváltozás állt be a feltörekvő piacokkal kapcsolatban, miután azok 2022 nagy részében meglehetősen gyenge teljesítményt nyújtottak. A globális infláció csökkenése miatt elég sok sok piaci szereplőt elkezdett arra játszani, hogy a fontosabb központi bankok, köztük az amerikai Federal Reserve, hamarosan leállítják a kamatemelési hullámot. Mint ismert, ez volt a feltörekvő piaci eszközök gyenge teljesítményének egyik fő oka az elmúlt időszakban.

Van még tartalék a piacban

Jahangir Aziz, a JPMorgan elemzője szerint van még bőven tartalék arra, hogy a friss tőkebeáramlás ne érjen véget. Különösen most, hogy a feltörekvő piacokat nyomasztó legfontosabb gazdasági bizonytalanságok megszűnni látszanak. A recesszió veszélye elhárulni látszik. A csütörtökön közzétett adatok azt mutatták, hogy az amerikai gazdaság 2022 utolsó negyedévében a vártnál jobban, éves szinten 2,9 százalékkal bővült, miközben a munkanélküliségi kérelmek száma alacsony maradt.

Kína döntése, hogy megszünteti a zéró Covid politikáját, szintén nagy hatással volt a hangulatra. A kínai részvény-és kötvénypiacra az adatok szerint napi 800 millió dollárnyi friss pénz érkezett, de más fejlődő országok is profitálnak Peking lépésének tovagyűrűző hatásaiból.

A befektetők várakozásai szerint a feltörekvő országok növekedése idén felülmúlhatja a fejlettekét. A JPMorgan várakozásai szerint bruttó hazai termékük 2023-ban 1,4 százalékponttal nagyobb mértékben nő majd, mint fejlett társaiké, tavaly a második félévben nem volt ilyen különbség. Az MSCI Emerging Markets index közel 25 százalékkal emelkedett október végi mélypontja óta.

Magyarország számára azért fontos ez a hangulat, mert a befektetői térképen szintén a feltörekvő országok között szerepel Lengyelországgal, Csehországgal, Görögországgal és Törökországgal együtt. A magyar blue-chip részvények szerepelnek a legfontosabb feltörekvő piaci indexekben és ha az ezt követő általános indexekbe tőke érkezik, annak, hacsak egy kis hányadát is, azt magyar részvények vásárlására költik az indexkövető portfóliók. Ugyanez igaz a magyar kötvényekre is. A BUX index az októberi mélypont óta szintén mintegy 25 százalékot erősödött, mutatva, hogy együtt mozog a feltörekvő világ nagy részével.

Lehet, hogy csak egyszerű korrekció

Persze vannak óvatosabb hangok is, akik szerint az erős évkezdés ellenére a beáramlás nagyságrendje valószínűleg nem lesz tartós. Paul Greer, a Fidelity International feltörekvő piaci kötvényportfólió menedzsere szerint a rally nagy része már mögöttünk lehet.

Az első és második negyedévben fellendülést lesz Kínában, ehhez kétség sem férhet. De ennek nagy részét már beárazták a piacok. Így lehet, hogy az erősödés oroszlánrészét már láttuk ebben a ciklusban

- vélte a szakember.

Greer szerint a rallyt részben az magyarázza, hogy az elmúlt évtized nagy részében, és különösen a tavalyi év első háromnegyedében drasztikusan csökkentették kitettségüket. Így a feltörekvő piacok nagyon alulsúlyozottá váltak a portfóliókban és most itt történt egy kis visszarendeződés. Hozzátette, hogy a mostani optimizmus ellenére a növekvő adósságszint, a feltörekvő országok nagy részében jelentkező költségvetési feszültségek és a demográfia egyre negatívabb hatása növekedési potenciál csökkenése irányába hat és ez hosszabb távon érezteti majd hatását. Épp ezért szerinte nehéz annyira derűlátónak lenni, mint a koronavírus járvány kitörése előtt.