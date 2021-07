Az ORFK nevében a Készenléti Rendőrség bonyolítja le azt a tárgyalásos közbeszerzési eljárást, amit „40 mozgás közbeni mérésre is hitelesített, közúti ellenőrzésre szolgáló járműsebesség-mérő berendezés” szállítására írtak ki. A TED-en most megjelent közbeszerzési részvételi felhívás szerint a berendezéseket „a közlekedési jogsértések megelőzése, felderítése és a közlekedésbiztonsági helyzet javítása érdekében, valamint a mozgás közben észlelt jogsértések dokumentálásához, illetőleg a helyszíni intézkedést igénylő jogsértések bizonyítása” érdekében szerzik be.

A közbeszerzésre olyan cégek jelentkezhetnek, amelyek az elmúlt három évben szállítottak vagy gyártottak legalább nyolc darab, közúti ellenőrzésre, a közlekedési jogsértések bizonyításához szükséges tárgyi bizonyítási eszközként felhasználható mozgó és/vagy állókép felvételek készítésére alkalmas kamerás megfigyelő eszköz szállítására vagy gyártására vonatkozó referenciával, amely több szerződéssel igazolható - olvasható a kiírásban.

Az ajánlatkérő közúti ellenőrzés elvégzésére alkalmasnak tekinti azokat a kamerákat, amelyek integrálhatók a következő rendszerek valamelyikébe:

járműsebesség ellenőrzésére szolgáló kamerás rendszer,

automatikus rendszámfelismerő rendszer,

járműforgalom ellenőrzésére szolgáló rendszer,

forgalomszámláló rendszer,

hőkamerás azonosító rendszer,

térfigyelő rendszer.

Az érdeklődő cégek augusztus 2-ig jelezhetik részvételi szándékukat a rendőrség közbeszerzésén. Az eladónak azt is vállalnia kell, hogy az eszköz használatáról, azok átadását követő tíz napon belül, 45 személynek elméleti és gyakorlati oktatást tart, budapesti helyszínen – derül ki a részvételi felhívásból. A nyertessel 9 hónapos szerződést kötnek.

Most hétvégén is figyelnek a kamerák az M7-esen

A rendőrség idén nyáron folytatja a tavaly indított „Pofátlan(TAN)ítási kampányát”: most péntektől vasárnapig (július 2-től 4-ig) elsősorban az autópálya leállósávját jogosulatlanul használókat ellenőrzik a Balaton felé vezető útszakaszokon, az M1-M7 autópálya közös szakaszán, továbbá az M7-es Pest, Fejér, Veszprém és Somogy megyét érintő szakaszán - de más kirívó szabálytalanságot sem hagynak szó nélkül – közölte az ORFK. A rendőrség civil jellegű kamerás autókkal indul bevetésre – írta a rendőrség a Baleset-megelőzési oldalán.