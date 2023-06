Megnyílt az ország első komplex, teljes betegutat kiszolgáló vidéki magánegészségügyi ellátórendszere Miskolcon - mondta a Napi.hu-nak Fábián Lajos, a TritonLife-csoport alapító-elnöke és szakmai stratégiai vezetője, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Társelnöke, és Egészségügyi Tagozatának elnöke.

A beruházás hárommilliárd forintból valósult meg, a vidéki magánintézmény a Nemzeti Népegészségügyi Központtól (NNK) elsőként kapott engedélyt egy teljes betegutat komplex módon kiszolgáló, integrált intézményrendszerre.

Fábián Lajos szerint a járóbeteg szakorvosi ellátást és képalkotó diagnosztikát végző MacroKlinika csatlakozásával, az új TritonLife kórház megépítésével a teljes betegút nyomon követése és a betegek ellátása egy szolgáltatói rendszeren belül valósulhat meg, ami országosan is egyedülálló a magánszolgáltatóknál. Hozzátette: tudomásuk szerint jelenleg nincs olyan magánszolgáltató a vidéki Magyarországon, ahol az eső orvosi találkozástól a teljes kivizsgáláson, majd akár a komplexebb fekvőbeteg ellátáson át teljes egészében el tudják látni az ügyfeleket.

A csoport pénzügyi adataival kapcsolatban elmondta: összesen kilenc városban vannak jelen, 16 helyszínen elérhetők a magánklinikáik. Tavaly az intézményeikben 392 ezer orvos-beteg találkozás volt, összesen 17,5 milliárd forint nettó árbevételt értek el. Az orvosok és szakdolgozók száma tavaly 40 százalékkal, 1157 főre emelkedett, melyből 402 fő alkalmazott és 755 fő szerződéses szakember.

Mentesítik az állami rendszert is

Az évi több mint 30 ezer orvos-beteg találkozásra, és 3-4 ezer műtétre, több ezer képalkotó diagnosztikai vizsgálatra alkalmas teljes körű miskolci kapacitás kiépítésével a kórház az állami ellátórendszerre nehezedő terheket is enyhíti majd a járó-, fekvőbeteg ellátásban, valamint a diagnosztikai területeken is - mondta Fábián Lajos. Összesen hét szakterületen látják el a betegeket, naponta akár 10-15 műtétet is el tudnak majd végezni, a páciensek utógondozásához pedig 25 ágy áll rendelkezésre - sorolta.

Fábián Lajos szerint az országban az a gyakorlat, hogy a magánellátásban a műtéti ellátásra előjegyzett betegek operáció előtti kivizsgálását az állami rendszerben nem minden helyen végzik el szívesen. Holott, az évtizedek óta járulékot fizető „biztosított”, aki úgy dönt, hogy magánellátónál operáltatja meg magát, komoly terhet vesz le az államról, hiszen nem terheli a rendszert, nem növeli a várólistát. Éppen ezért a szükséges előkészítő laborokat és képalkotó diagnosztikai vizsgálatokat joggal szeretné az állami ellátásban elvégeztetni.

A TritonLife és a VOSZ és a Primus Egyesület is teljes egyetértésben, mindig is azt hangsúlyozta, hogy Magyarországon nincs két egészségügyi szektor, csak az amelyik a beteget meggyógyítja, ezért a teljes betegút szervezésének átvételére és a lehetséges konfliktusok megelőzésére törekszenek.

Ezért is unikális és példamutató az első vidéki komplex integrált magánellátói rendszer, ahol járóbeteg ellátás, teljes labor-, és képalkotó diagnosztika, egynapos sebészeti ellátás és kórházi fekvőbeteg ellátás is összehangoltan elérhető.

A régióban egyébként az oktatásban és a továbbképzésben is új lehetőség nyílik azzal, hogy – a szakorvosképzésben való részvételen túl az egészségügyi szakdolgozók képzésébe is bekapcsolódnak – mondta a Tritonlife alapítója.

Miskolc nagy fogyasztó az egészségügyben

Az árakkal kapcsolatban elmondta: a nagyízületi protetikai alapárak ma már általában kétmillió forint fölött indulnak, de ezt jelentősen, akár kétszeresen is meghaladhatják a beépített, valóban minőségi protézisek és egyéb költségek a szükséges kezelések függvényében.

A szürkehályog-műtétek ára például néhány százezer forinttól indul, de ennek többszöröse is lehet a végszámla.

Bár a régió gazdasági mutatói elmaradnak a közép-magyarországi adatoktól, ez nem jelenti azt, hogy az észak-magyarországi lakosoknak ne lenne szüksége a magánegészségügy szolgáltatásaira - mondta Fábián Lajos. Ipari és oktatási központ Miskolc, mindig is nagy fogyasztó volt az egészségügyben is. Az új magánkórház nem csak a Miskolcon és környékén élőknek, de több megye betegellátója is szeretne lenni. Emellett külföldi betegekre is számítanak, a járóbeteg-betegellátási kapacitásuk is túlnyúlik Miskolc határán, Szlovákiából és Románia területéről is fogadnak betegeket.