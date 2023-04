A Gazdasági Versenyhivatal összefonódás bejelentése szerint a TritonLife Holding Zrt. 100 százalékban megvásárolta Magyarország egyik legnagyobb dialízist végző cégét a Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH-tól.

Így a tranzakcióval az FMC Dialízis Center Egészségügyi Kft. és az FMC Eszközkezelő Kft., sőt, az FMC Leasing Ingatlanhasznosító Kft. is 100 százalékban az övék lett - írja az Mfor.hu.

Az összefonódást 2023. április 3-án jelentették be a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) honlapján, ezt követően ki is adták az erről szóló hatósági bizonyítványt is.

Az akvizícióval az eszközök, berendezések és az ingatlanok is a gyorsan terjeszkedő magyar egészségügyi magánszolgáltatóhoz kerülnek. Magyarországon a dialízisközpontok zömmel külföldi cégek tulajdonában működnek, a francia hátterű Diaverumnak, és a német B.Braun Avitumnak vannak jelentős számban centrumai.

A művesekezeléseket a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) finanszírozza, az ellátás a betegek számára térítésmentes, a dialízisközpontok pedig túlnyomórészt magántulajdonban vannak.

A TritonLife tulajdonosai orvosok, három évvel ezelőtt indult nagy lendülettel a terjeszkedésük, több diagnosztikai centrumot, szakrendelést működtetnek. Hat magánkórházuk is van, kettő a fővárosban, egy Budaörsön, és három pedig vidéken, Debrecenben, Szegeden, és Kaposváron indult a közelmúltban - írja a HVG.

Jelentős lemaradásban vagyunk



Ma ott tartunk, hogy Magyarországon az egy dialízis kezelésre jutó állami finanszírozás nemcsak a Visegrád-országok, hanem Románia és Albánia szintjétől is jelentősen elmarad - írja Rádai Tamás, az Egészségügyi Technológia és Orvostechnikai Szállítók Egyesületének igazgatója véleménycikkében.

Kiemelte: hogy 2011. óta a kórházak és járóbeteg-ellátók állami finanszírozása közel háromszorosára nőtt, ami örvendetes. Ezzel szemben azonban a dialízis kassza bővülése a 20 százalékot sem érte el.

Magyarországon nagyságrendileg 1,5 millió embert érint valamilyen vesebetegség. Körülbelül tízezer krónikus beteg él az országban. Mellettük nagyjából ugyanennyien részesülnek átmenetileg dialízisben akut veseelégtelenség miatt. Az érintetteknek hetente háromszor fel kell keresniük egy dialízis központot.