A tüdőgyulladás a WHO 2019-es pandémia előtti adatai szerint a negyedik leggyakoribb halálok a világon. A tüdőgyulladást többféle kórokozó is előidézheti, melyek közül például a pneumococcus okozta bakteriális tüdőgyulladás ellen védőoltással is védekezhetünk. A védőoltás segíthet elkerülni a súlyos, főleg idősek esetében gyakran kórházi kezeléssel is járó pneumococcus okozta tüdőgyulladást, agyhártyagyulladást és véráramfertőzést.

Csak az emberekre veszélyes A pneumococcus baktérium kizárólag az embert betegíti meg, többféle betegséget okozhat, melyek súlyossága is eltérhet egymástól. Cseppfertőzéssel - köhögéssel, tüsszentéssel - terjed egyik emberről a másikra. Egészséges felnőttek és gyerekek is hordozhatják légutaikban a pneumococcus baktériumot anélkül, hogy kialakulna náluk a tüdőgyulladás, az arra fogékonyakat azonban megfertőzhetik a hordozók. QP | Quality Placement Kapcsolódó Koronavírus: az egyre agresszívebb mutációk miatt újabb oltásokra lehet szükség

Rejtőzködő betegség

A pneumococcus fertőzésre az 50 évesnél idősebb korosztály, a krónikus betegségben szenvedők, az immunsérültek, a dohányosok, és a még fejletlen immunrendszerű kisgyerekek a legfogékonyabbak, náluk a tüdőgyulladás és egyéb pneumococcus okozta betegségek már komoly rizikóval járhatnak.

Növeli a kockázatot, hogy az idősebbek az immunrendszer öregedése miatt nem produkálják a jellegzetes gyulladásos tüneteket, labor eltéréseket, a betegség sokszor rejtve marad, és csak az elesettség, vagy a mentális állapot változása, az esetleges zavartság figyelmeztet a bajra. A célzott terápia késlekedése pedig súlyos kimenetelhez vezethet.

A pneumococcus baktérium felnőtteknél leggyakrabban tüdőgyulladást okoz, mely magas lázzal, gyengeséggel, nehézlégzéssel, köhögéssel és mellkasfájdalommal járhat, amely súlyosabb esetekben kórházi kezelést igényelhet. A tüdőgyulladáson kívül, amennyiben a kórokozó bejut a központi idegrendszerbe, ott agyhártyagyulladást okozhat, illetve a vérkeringésbe hatolva véráramfertőzéshez is vezethet. Ezek a betegségek súlyos, életet veszélyeztető állapotot jelenthetnek az arra fogékonyakban. A pneumococcus fertőzés a legkisebbeket és az időseket veszélyezteti leginkább, de nagyon fontos bizonyos krónikus betegségben szenvedők vagy immunsérültek esetében életkortól függetlenül élni a megelőzés lehetőségeivel.

Jobb megelőzni



A tüdő védelme a védőoltással megelőzhető fertőzésekkel szemben kiemelt jelentőségű a koronavírus-járvány berobbanó negyedik hulláma és a küszöbön álló influenzajárvány előtt. A pneumococcus okozta tüdőgyulladás megelőzésében segíthet az erre kifejlesztett pneumococcus elleni védőoltás alkalmazása.

Csecsemők és kisgyermekek életkorhoz kötötten, a kötelező védőoltási rend szerint kapják a konjugált pneumococcus elleni védőoltást. A felnőttek számára a súlyos pneumococcus okozta tüdőgyulladás megelőzésére kétféle vakcinatípus áll rendelkezésre, ezek kombinációját is javasolhatják.

Kinek javasolt a pneumococcus elleni oltás?