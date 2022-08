Hetek óta azon gondolkodnak, hogyan szerzik be a téli tüzelőt, hiszen eddig bármelyik környékbeli tűzifa-kereskedőhöz fordultak, mindenhonnan azt a választ kapták, hogy fa nincs, nem tudni, mikor lesz, s előjegyzésre is sorba kell állni érte

- mondta Tasi Krisztina, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét programjának vezetője, akik az ország egyik legszegényebb falujában, Tiszabőn dolgozik.

Itt a gáz sincs bekötve, nincsenek alternatív lehetőségek a fűtésre.

A településen már annak is örülnek a családok, ha napközben olyan helyen tudják a gyerekeket, ahol van fűtés, otthon ugyanis ez nem mindig megoldott. Jellemzően egyetlen szobát fűtenek, oda zsúfolódik be az egész család. Cserépkályháról leginkább csak álmodnak, inkább afféle kis teatűzhelyeket állítanak be, tetejükön ugyanis meg lehet főzni a krumplilevest - írja a lap.

Halmi József a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Győrtelek szocialista polgármestere szerint a szociális tűzifa jelenthet némi reményt. Azonban elmondása szerint a fideszes vezetésű falvakba olykor több jut, máshova meg kevesebb.

Aki fázik, nem nézi honnan szerez fát, a kormány rendelete pedig olaj a tűzre.