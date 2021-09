A főszezon lezárultával az év hátralévő részében sem csökkent a magyarok utazási kedve, a lakosság közel harmada tervez belföldre, szűk tizede pedig külföldre utazni az őszi-téli időszakban, ami megközelíti az év eddigi részében utazók arányát - derül ki a Reacty Digital Kft. legfrissebb reprezentatív kutatásából. A megkérdezettek közel fele szeretne még ebben az évben belföldre utazni azok közül, akik már utaztak idén, közel kétötödük pedig külföldre utazna. Az eddig otthon maradók hatoda választ belföldi célpontot a jövőben és csupán 3 százalék vágna bele külföldi útba.

A kutatásból az is kiderült, a 18-79 éves korosztály bő harmada (35 százalék) utazott el belföldi fizetős szálláshelyre 2021-ben augusztus végéig, míg külföldi célpontot csupán tizedük választott ebben az időszakban. A bel- és külföldön utazók között előfordulnak átfedések is, így összességében a lakosság kétötöde nyaralt valamerre az idén. A belföldön nyaralók elsősorban online, közvetlenül a szálláshely weboldalán keresztül foglaltak szállást (42 százalék), de népszerűek az online szállásfoglaló oldalak vagy alkalmazások is (30 százalék). A külföldi foglalások esetén már csak az utazók negyede vette igénybe a szálláshely saját weboldalán történő foglalást és inkább a gyűjtőoldalakon keresztül (43 százalék) választottak. Határon belüli utazások esetén a Szállás.hu emelkedik ki (62 százalék), míg külföldi célpontnál egyértelműen a Booking.com (78 százalék) áll az élen a szállásfoglaló oldalak közül.

A belföldi utazók közel fele választotta a Balatont úti célnak - legnagyobb arányban a fiatalok - negyedük pedig hegyvidékes területre is utazott. Külföldi nyaralások esetén a legnépszerűbb célpont Horvátország (29 százalék), de Görögországba és Ausztriába is nagy arányban utaztak. Közlekedési eszközként autót a külföldre utazók kétharmada, míg repülőt közel harmada választott.