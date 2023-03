A Bazilika előtti Szent István téri adventi rendezvény tavaly decemberben triplázott, 2019 és 2021 után 2022-ben is Európa legjobb karácsonyi vására lett. A budapesti karácsonyi vásárok is hozzájárultak ahhoz, hogy jelentősen, 25 százalékkal több külföldi volt kíváncsiak Magyarországra a tavalyi októbere és decembere között, mint egy évvel korábban. Ez összesen ebben a három hónapban 10,9 millió utazást jelentett. De a KSH itt is kitér arra, hogy még a karácsonyi időszakban sem érte utol magát Magyarország, mert a pandémia előtti turista áradat még mindig 15 százalékkal alacsonyabb volt tavaly év végén mint az úgynevezett "bezzeg évben" 2019-ben.