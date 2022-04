Egerszalókon és a környék wellness szállodáiban egy hónappal ezelőtt elfogytak a szobák, de tele vannak a szállodák a Balatonnál is.

Balatonkenesén a lezárások feloldása óta szinte minden hétvége foglalt. Egy kimutatás szerint 2019-hez képest átlagosan 30 százalékkal kell többet fizetni egy éjszakáért a vendégeknek. Ennek ellenére azonban szinte minden szálloda megtelt. A nagyvárosi szállodák többségében is lefoglalták már a szobákat.

A négynapos hosszú hétvégén a legtöbben Egerbe, Budapestre, Gyulára, Hajdúszoboszlóra és Pécsre mennek pihenni. Sokakat vonz azonban Hévíz és a Balaton térsége is - állítja a hirado.hu.

„Az első negyedév eredményeit is most értékeltük ki és ez alapján is az látszik, hogy az egész első negyedében a foglaltsági szint az jóval a 2019-es szint felett volt. Ha ezek a trendek folytatódnak, akkor mind a pünkösd, mind pedig a nyár és a kora őszi időszak is erős lehet belföldi turizmusban” – mondta Kelemen Lili, a szállás.hu sajtószóvívője.