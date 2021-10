A Tudatos Vásárlók Egyesülete 30 öko és hétköznapi, savas WC tisztító gélt tesztelt laboratóriumban. Mitől hatékonyak ezek a termékek? Lehet-e egyszerre hatékony és környezetbarát egy WC tisztító? Vajon a sajátmárkás, olcsóbb termékek is versenybe szállhatnak a márkás, drágább termékekkel? Ezekre kerestek és találtak választ a termékteszt során.

Alapvetően kétféle WC tisztító létezik, a savas és a lúgos kémhatásúak. A Tudatos Vásárlók Egyesülete a savas tisztítószereket vizsgálta, melyek különösen alkalmasak a vízkőhöz és a húgykőhöz hasonló lerakódások oldására. A tesztelés során az EU Ecolabel által előírt protokollt alkalmazták.

Az EU ökocímkét (EU Ecolabel) azok a termékek kaphatják meg, amelyeknek kedvezőtlen környezeti hatásaik jelentősen kisebbek, mint a hasonló célt szolgáló termékeké. További előnye sok más ökocímkével szemben, hogy a kritériumokat jogszabályban rögzítik, és független szakértők folyamatosan ellenőrzik, vagyis a védjegyezésért nem a gyártó felel. A tesztelt termékek közül az első öt helyen végzettből három is rendelkezik ilyen címkével, vagyis nem kell lemondjunk a hatékonyságról sem, ha környezetbarát terméket vásárolunk.

A tesztben vizsgált termékjellemzők:

vízkőoldási hatékonyság,

összetétel,

környezeti és egészségi hatások,

ökocímke minősítés,

csomagolás.

A laboratóriumi vizsgálat során először a WC kerámia legmakacsabb ellenségére koncentráltak: a vízkőre. A vízkövet a sósav tartalmú szerek oldják a leghatékonyabban. A sósav azonban durva környezet- és egészségkárosító hatásának hosszú listája elegendő indok ahhoz, hogy kerüljük a sósavat tartalmazó termékeket.

A második leghatékonyabb hangyasav tartalmú termékeket is fenntartással kell kezelni, belélegezve ugyanis mérgező, károsítja a szerveket, tűzveszélyes folyadék és gőz, lenyelve ártalmas és súlyos szemkárosodást okoz, illetve jelenleg is vizsgálatok folynak lehetséges hormonrendszer károsító hatásairól.

A savak A vízkő eltávolításához valamilyen savra van szükség. Az Európai Vegyi Ügynökség (ECHA) adatbázisának veszélyességi besorolás alapján három különböző savtípust tartalmaznak a tesztelt termékek:

környezetre és/vagy az egészségre ártalmasak: sósav, hangyasav, szulfaminsav, foszforsav;

körültekintő bánásmódot igénylőek: ecetsav, tejsav, benzolszulfonsav;

ismert káros hatás nélküli: citromsav. A mérések azt mutatták, hogy a legjobb termékek ugyanannyi idő alatt körülbelül nyolcszoros mennyiségű meszet távolítanak el, mint a legrosszabbak. A mérések azt mutatták, hogy a legjobb termékek ugyanannyi idő alatt körülbelül nyolcszoros mennyiségű meszet távolítanak el, mint a legrosszabbak.

Az Európai Vegyi Ügynökség szerint az egyetlen sav, amihez semmilyen kockázat nem köthető a citromsav. Biztonsági adatlapjuk alapján a következő termékekben csak ez található, mint savas hatóanyag: Domestos Professional Eco, Seventh Generation, Denkmit nature, L'Arbre Vert, Sodasan Citrus, Go for Expert (Tesco), Tierra Verde, Ecover, Green emotion. Ezek közül a Domestos Professional összesítésben is a második helyen végzett. Olcsóbb kategóriában, pedig a Denkmit nature terméke követi nem sokkal lemaradva az összesített listán. Érdemes tehát a sajátmárkás termékeket is jobban megismerni, mert található közöttük hatékony és pénztárcabarátabb alternatívák.

További két hatóanyaghoz nem köthetők negatív környezeti hatások, csak egészségi kockázatuk van - ezért nagyon ügyeljünk a biztonságos használatra - ezek az ecetsav és a tejsav. Biztonsági adatlapjuk alapján a következő WC tisztítókban találkozhatunk velük: Blink Naturelle, Zöldlomb, Winni’s Naturel, Cycle, Frosch, Ajax, Bio-D, Bref ProNature, Almawin, Glanc.

Bár számszakilag a Denkmit Multi Power gélje végzett a teszt első helyén, ez hangyasavat tartalmaz, ezért a TVE egyelőre nem ajánlja a tudatos fogyasztóknak, aggasztónak tartják ugyanis, hogy az Európai Vegyi Ügynökség jelenleg azért folytat vizsgálatot, mert felvetődött a gyanú, hogy a hangyasav károsítja a hormonrendszert (endokrin diszruptor, EDC). A hormonrendszer, más néven endokrin rendszer, számos élettani működésünket szabályozza, többek között a szaporodást, az anyagcserét, alvást, növekedést, a stresszre adott választ, az immunrendszert.

Amíg az Európai Vegyi Ügynökség vizsgálatának eredménye nem ismert, addig a tesztgyőztes terméket sem tudják nyugodt szívvel ajánlani. Ezért inkább a szintén jól teljesítő, viszont citromsavat tartalmazó, dobogós második és harmadik helyezett termékek - Domestos Professional Eco toalett tisztító és a Seventh Generation Pine & Sage WC-Tisztító - használatát ajánlanák azoknak, akik tudatosan szeretnének választani a boltban.

A teljes teszt ingyenesen megtekinthető itt.