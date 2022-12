A hirdetők jelenleg várakozó állásponton vannak a Twitterrel kapcsolatban, de a többségük valószínűleg visszatér a platformra, amint bizonyossá válik, hogy az új tulajdonos, Elon Musk receptje beválik – nyilatkozta Maurice Levy reklámszakértő a CNBC-nek.

A világ harmadik legnagyobb reklámcége, a Publicis csoport felügyelőbizottságának elnöke szerint nem csoda, hogy a hirdetők egyelőre óvatosak a Twitterrel kapcsolatban: a Musk által meghirdetett "teljes szólásszabadság ugyanis káoszhoz vezethet". Egyes becslések szerint a milliárdos színre lépése óta top 100 hirdetőjének a fele elhagyta a Twittert.

Érdekes adalék az új tulajdonos szólásszabadsággal kapcsolatos eszmefuttatásaihoz, hogy a Twitter csütörtökön felfüggesztette több neves újságíró fiókját arra hivatkozva, hogy személyes információkat osztanak meg Muskról és a családjáról.

Musk, aki október végén került a Twitter élére, miután 44 milliárd dollárért felvásárolta a vállalatot, érkezésekor rögtön tisztogatásba kezdett: vezérigazgatói, vezető pénzügyi és jogi posztokról is küldtek el embereket, egy tollvonással megszüntették a távmunkát. Egy nagyszabású létszámcsökkentésre is sor került, kiderült, hogy 3700 embert szeretnének kirúgni a cégtől, mire az alkalmazottak csoportos keresetet nyújtottak be a Twitter ellen. A közösségi platform később aztán bejelentette, sokakat tévedésből küldtek el, és időközben világosság vált, mégis szükség lenne a szakértelmükre. Később pedig sajtóinformációk szerint ultimátumot kaptak a beosztottak: eldönthették, vállalják-e az éjszakába nyúló irodai munkavégzést vagy távoznak a cégtől háromhavi végkielégítéssel.

Azt gondolom, ha végül bebizonyosodik, hogy működik az új konstrukció, az elpártolt hirdetők többsége vissza fog térni

– mondta Levy.