Tavaly az Európai Unióban átlagosan 3,5 százalékkal drágultak az új személyautók, miközben Magyarországon 9,2 százalékkal nőttel az árak az Eurostat adatai szerint. Ezzel hazánk nem csak csúcstartó, de jócskán lekörözi a második helyen álló Németországot, ahol csak 4,6 százalékos volt az újautó-piac inflációja.

Nem volt sokkal jobb a helyzet 2020-ban sem, akkor a magyar piac 8,8 százalékkal drágult, szemben az uniós 1,7 százalékkal. Tavaly előtt a második helyen Ausztria szerepelt 4 százalékos inflációval.

2019-ben Magyarország a második helyen állt 4,4 százalékkal, csak Portugália (4,7) előzte meg, míg a 27 EU-tagállamban 1,9 százalékos volt a drágulás.

A szokatlanul magas számok mögött a forint gyengülése áll, más oka lényegében nincs - mondta lapunk kérdésére Erdélyi Péter, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének elnöke.

2017 és 2018 fordulóján még valamivel 300 forint felett mozgott az euró árfolyama. 2018-ban már 320-as szintek váltak normálissá, 2019-ben megszoktuk a 330-at, 2020 tavaszára átléptük a 350-et, azóta pedig 350 és 370 között ingadozik egy euró ára.

Az autók ára persze nem csak Magyarországon, de más európai országban is meghaladta az átlagos inflációt, hiszen már régóta ellátási problémákkal küszködik az ágazat. Ez visszavezethető a félvezető-hiányra is, de a logisztika is megsínylette a Covid-válság hatásait. Így ma nem csak sokat kell fizetni egy új autóért, de sokat is kell várni rá (főleg, ha a konténerhajó ki is gyullad az óceán közepén).

Hogy lesz ebből fiatalítás?

Az új autók drágulása azért is szomorú, mert a magyarországi autópark átlagéletkora 2007 óta folyamatosan emelkedik: az akkori 10,3 évhez képest 2021 közepére 14,8 évre nőtt. A fiatalításhoz nagy szükség lett volna arra, hogy a magyarok szélesebb köre számára legyenek elérhetők az új vagy legalábbis a fiatalabb autók, és ne a Nyugat-Európában már kiselejtezett, kevésbé korszerű kocsikra cserélődjön a hazai állomány.

Bár az új, illetve a használt autók ára jellemzően némi késéssel együtt mozog, az Eurostat adatai ezt csak korlátozottan igazolják vissza. Szerintük 2021-ben csak 0,3 százalékkal drágultak a használt autók itthon, amely lényegesen alacsonyabb, mint az EU27-ek 1,9 százalékos átlaga. A havi bontásból azonban kiderül, hogy a tavalyi év vége felé igencsak felgyorsult az árak emelkedése: novemberben és decemberben 5,3 és 7,1 százalék volt. Ezt ellensúlyozta, hogy az év elején még csökkentek az árak.

Más képet mutatott korábban a használtautó.hu elemzése, amely saját adatai alapján azt közölte, hogy a 2020-as, 2,789 millió forintos átlagos hirdetési ár 2021-re, éves szinten 3,989 millió forintra, azaz 43 százalékkal emelkedett. Persze, az, hogy valójában mennyiért kelnek el az autók az más kérdés, de előállhat olyan helyzet, hogy valaki drágábban ad el most egy autót, mint amennyiért vette korábban.