Évekig kétséges volt, megépül-e, ám mostanra minden akadály elhárult: a többletköltségeket is vállalta a két ország, így gyalogos és kerékpáros határhíd épül a Dunán a Szigetköz és Csallóköz között Dunakilitinél. Ha elkészül, három magyarok lakta falut ismét közelebb hozhat Magyarországhoz.

A három érintett falu, amelyet a trianoni békeszerződés anno Csehszlovákiához csatolt:

Doborgaz;

Vajka;

és Nagybodak.

1992-ben ráadásul az említett települések a folyó fogságába kerültek, amikor Szlovákia elterelte a Dunát, így a mesterségesen kialakított üzemvízcsatorna és az Öreg-Duna között rekedtek. Így a települések a folyó másik partján lévő Somorjába már csak Bős vagy Pozsony felé kerülve jutottak át.

A két ország 2018 decemberében írta alá a hídépítésről szóló megállapodást, majd Szlovákiában és Magyarországon is közbeszerzési eljárás indult, amely a magyar oldalon viszonylag gyorsan le is zajlott. Ugyanakkor a szerződés nem tudott életbe lépni, mert a szlovákok nem hirdettek nyertest. Ennek következtében a magyarországi részen is új közbeszerzést kellett kiírni: tavaly novemberben ennek győztese az A-Híd Építő Zrt. lett.

A 10,3 millió eurós fejlesztés 15 százalékos önrészét a két ország fele-fele arényban vállalta, vagyis az 1,56 millió euróból közel 800 ezer euró jutott Magyarországra és ugyanennyi Szlovákiára. Hamar kiderült azonban, hogy az építőanyagok árának rendkívüli emelkedése miatt a projekt pénzügyi fedezete nem lesz elegendő a megvalósításhoz.

Figyelembe véve az építőipari árakat, a projekt költségvetésének 25-45 százalékos emelkedésére számítottak tavaly. A szlovák kormány 2022 júliusában döntött is, hogy a beruházás költségét 2,3 millió euróval növeli meg, míg a magyar oldalon erről csak karácsony előtt határoztak, és 502 millió forintot különítettek el a célra.

Hamarosan fel is gyorsultak az események: januárban mindkét oldalán átadták a munkaterületet a kivitelezőnek, és mind a magyar, mind a szlovák oldalon megkezdődtek az előkészítő munkálatok.

(via Telex)