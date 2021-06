A CEU Kuratóriuma bejelentette, hogy Shalini Randeria professzort nevezték ki a CEU 6. elnök-rektorának. Randeria lesz az egyetem harminc éves történetének első női elnök-rektora, aki a júliusban leköszönő Michael Ignatieffet követi majd a poszton.

Az amerikai születésű indiai antropológus, Shalini Randeria professzor a bécsi Humántudományi Intézet (Institute for Human Sciences - IWM) rektora, a genfi Nemzetközi és Fejlesztési Tanulmányok Intézetének (Graduate Institute of International and Development Studies - IHEID) szociálantropológia és szociológia professzora, és az IHEID Albert Hirschman Demokrácia Központjának (Albert Hirschman Centre on Democracy) igazgatója. Randeria, aki korábban a CEU Kuratóriumának tagja volt, számos tanulmány szerzője a globalizáció, a jog, az állam és a társadalmi mozgalmak antropológiájának témájában. Kiválóan beszél németül.

A CEU közleményében megjegyzi, hogy az új elnök-rektor kinevezéshez vezető kiválasztási folyamatban az erre a célra a kuratórium, az oktatói kar és a munkavállalók tagjaiból felállt testület vett részt, amely munkája során az Egyetem szenátusával konzultált.

A CEU joggal vár sokat következő elnök-rektorától: bölcsességet, intelligenciát, bátorságot, energiát és a legmagasabb szintű egyetemi vezetést. Randeriát a kuratórium tagjaként ismerhettem meg, biztosan állíthatom, hogy a legmagasabb elvárásainknak is megfelel - mondta Randeria kinevezését követően Leon Botstein, a CEU kuratóriumának elnöke.

A júliusban leköszönő Michael Ignatieff rektorságát méltatva Botstein elmondta, hogy „vezetésével a CEU megvédte akadémiai szabadságát, erősítette a kiemelkedő oktatás és kutatás iránti elkötelezettségét, tovább növelte az Egyetem elismertségét, és biztos helyzetet teremtett a CEU-nak Bécsben.”

A kinevezéssel kapcsolatban Alexander Soros, a testület elnöke elmondta: olyan jelöltet kerestek, aki páratlan intellektuális és vezetői képességekkel, diplomáciai érzékékkel és globális perspektívával vezeti sikerre az egyetemet történetének következő fejezete során. Alexander Soros szerint Shalini Randeria az erős jelöltek közül is kiemelkedett - tette hozzá és megköszönte a rektor keresésére felállított testület tagjainak az "alapos és kemény" munkát és a bölcs döntést.

„Nincs kétségem afelől, hogy Randeria vezetése olyan fényes jövőt ígér a CEU-nak, amelyet ez a közösség megérdemel” – mondta a leköszönő Michael Ignatieff.