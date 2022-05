A magyar kormány energiaügyben látszólag mindent egy lapra tett fel: kitart az Oroszországgal kapcsolatos energiaszankciók kategorikus vétója mellett, ám valójában tévedés, hogy a kormány egyáltalán nem vizsgálja az orosz leválás lehetőségét - írja a Telex háttér információkra hivatkozva. Nagyon komoly anyagok készülnek, amelyekről a legnagyobb titokban tárgyaltak is.

A hírportál tudomása szerint a téma fő felelőse az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), bár egyelőre a program nem is kapott határozott támogatást. A gondolkodás két fő iránya a villamosenergia és gázellátás megoldása. Az áramrendszer nagy kérdései egy nagyságrenddel több forrást igényelnének, és Magyarország forrásként alapvetően az EU-s Helyreállítási és Ellenálló-képességi Eszközre (RRF) bazírozna.

Kapcsolódó Putyin millió és egy trükkje teremtette meg a rubel fantomárfolyamát

Ami a földgázt illeti az alternatív lehetőségek fő irányai a horvát cseppfolyósított földgáz, azaz az LNG-vonal erősítése, tárolók vásárlása, felújítása, egy észak-olasz–szlovén–magyar vezeték megépítése, valamint a „nagy északi kapcsolat” létrehozása, amely a Balti-tenger partján lévő LNG-kikötőkkel létesítene összeköttetést.

A magyar kormány egyelőre csak ezeket vizsgálja, de távlatilag görög és román forrásban is bízhatunk. A görög Alexandroupolis LNG-terminálja Bulgárián keresztül érhető el, de talán a fekete-tengeri román gázkitermelés ügye is végre lendületet kapott, igaz a 2026-os, 2027-es reménybeli rajt még elég messze van.

Az orosz leválással kapcsolatos gondolkodás másik fő iránya állítólag az elektromos áramra való áttérés, és az áram hatékony előállítása. A különböző ITM-es programok révén látható pár irány: a napelemes program, a fűtéskorszerűsítés, a zöld busz, a távhőszolgáltatás hatékonysági projektjei.

Bár az erőművi bővítéseknél az továbbra is tabu, hogy Paks II-t bárki, akár csak egy szakmai anyag szintjén megkérdőjelezze, a kormányzat legalább elkezdett már gondolkodni egyéb erőművi fejlesztéseken. Ilyen a Paks I. üzemidő-meghosszabbítása, de az asztalon van a Mátrai Erőmű hosszított üzemben tartása is, amit még fél tucat hazai és 2-3 külföldi erőművi ötlet megvizsgálása is kísér.