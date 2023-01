Raátz Judit, a Nyelvtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa arról számolt be, hogy megnőtt azoknak a felnőtt kérelmezőknek a száma, akik hivatalosan nem engedélyezett nevet szeretnének. Tavaly összesen 625 keresztnévkérelem érkezett az intézményhez, ebből 47 férfi és 73 női nevet be is jegyeztek - írja a 24.hu.

Érdemes tudni, hogy a női nevek körében, főleg a német nyelvterületeken egyre gyakoribbak az úgynevezett kettős női nevek, azaz amikor két női nevet egybeírunk

– hívta fel rá a figyelmet Raátz Judit.

Példaként említette a hazánkban már régóta használt és ismert keresztnevek közül a Marianna, Annamária, Izabella neveket, valamint az újabb keletűek közül az Annabella, Annabori, Annadóra, Annadorka, Annakarina, Annakata neveket.

A névkérelmezés jogszabályai tavaly sem változtak, viszont megnőtt az olyan kérelmek száma, amikor valaki már felnőttként szeretne nevet változtatni, ám az általa kívánt név nem szerepel az adható keresztnevek között.

Kolbász, Felhő, Hubadúr, Lenina és a többiek

A legkirívóbb kérelmek között szerepelt a fiúknál a Kolbász, a Felhő, a Zé, a Zéka, a Tasi, a Hubadúr és a Zsoli, a lányoknál pedig a Mese, a Csoda, a Csodálka, a Bogár, a Poca és a Tisza, ezeket nem is engedélyezték, ahogyan a Vidmórt és a Mikafélixet sem.

A sorozatok népszerűsége miatt megnőtt a török nevek népszerűsége, a jóváhagyott nevek között szerepel többek között az Ajszel, a Szeniz a Kadir, az Onur és a Vedát is.

Ha ukrán állampolgárságú szülőknek Magyarországon születik gyermekük, akkor ők a saját hazájukban használatos nevekből választhatnak, ezt nem kell kérvényezniük. Érdekes pillanat viszont volt, amikor egy kislánynak kérték a Lenina nevet. Ebben az esetben nem Vlagyimir Iljics Lenin volt a névadó, hanem a Leni és a Nina név összevonásából alkották meg a nevet.