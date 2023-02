A magyarországi újautó-piac szereplői számára a múlt év vége óta a fő kihívás már nem a gyártási kapacitások szűkössége, hanem a kereslet csökkenése – mondta a Peugeot márkaigazgatója az MTI-nek. Bálint Zsófia emlékeztetett arra, hogy egy évvel ezelőtt még az alkatrészhiány szorította korlátok közé az értékesítést, a márka „parádés” évet zárhatott volna, ha a gyártás lépést tud tartani a megrendelésekkel. Mindazonáltal a Peugeot jól teljesített szerinte, globálisan 3,7 százalékkal, Európában 4,6 százalékkal estek vissza az eladásai.

Tájékoztatása szerint Magyarországon kismértékben javult a márka részaránya 2022-ben, a teljes piac 10,87 százalékos zsugorodása mellett a Peugeot értékesítése 10,7 százalékkal esett vissza.

A magyarországi Peugeot márkakereskedők tavaly 3167 járművet adtak el, ezzel a márka részesedése az újautó-piacon 2,45 százalékos. Az eladások 32 százaléka teherjármű, ez a szegmens 22 százalékkal esett vissza, miközben a teljes piac 23,2 százalékkal zuhant tavaly.

A Peugeot vevőinek 80 százaléka flottavásárló, és Bálint Zsófia úgy látja, ez az arány még nőhet is, mert a magánügyfelek egyre inkább eltűnnek a piacról.

Rámutatott: az orosz-ukrán háború nyomán fellépett gazdasági bizonytalanság több oldalról is megtépázta a járművásárlás iránti érdeklődést: a lakosság vásárlóereje az infláció következtében gyengült, az üzemanyagok ára drágult, az autók ára 30-40 százalékkal kúszott feljebb, eközben a finanszírozási lehetőségek drasztikusan romlottak.

A flottavásárlók aránya tolódik a kisvállalkozások felé, ugyanakkor ebben a körben is jelenséggé vált a megrendelések lemondása. Bálint Zsófia reálisnak látja az idei évre 3800 jármű eladását Magyarországon. Ennek eléréséhez nagy reményt fűznek a most bevezetett 408-as modellhez, amellyel új piaci szegmensben jelenik meg a Peugeot. A modell plug-in hibrid, benzines, később pedig teljesen elektromos hajtással is kapható lesz. A puretech benzinmotoros változatot a későbbiekben a szentgotthárdi motorgyárban készült motorokkal is szerelik majd, ennek a motornak a gyártása az idén kezdődik meg ezen a helyszínen.

A Peugeot korábban bejelentett terve szerint 2023-ban gyártásában lendületet vesz az elektrifikáció, valamennyi modellje elérhető lesz hibrid vagy elektromos változatban, 2025-re pedig mindegyik személy- és teherautó modelljéből lesz tisztán elektromos. A márka 2030-tól csak elektromos járműveket fog értékesíteni az Európai Unióban, 2038-ra pedig karbonsemlegessé teszi tevékenységét.