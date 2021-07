A kormány által több mint háromszorosára emelt vidékfejlesztési forráskeretnek köszönhetően a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 100 milliárd forint - írta az MTI szerint Nagy István agrárminiszter az Agrárminisztérium (AM) közleményében. A támogatás forrása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és a magyar költségvetés.

A felhívásnak köszönhetően lehetőség van a szántóföldi és a kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, gépek beszerzésére, így egyebek között támogatott a precíziós gazdálkodáshoz szükséges és arra alkalmas traktorok, betakarítógépek, munkagépek, infokommunikációs eszközök vásárlása, de a meglévő traktorok, munkagépek úgynevezett "felokosítása" is. A felhívás kiemelt figyelmet fordít a precíziós mezőgazdasági technológiák alkalmazásához szükséges szolgáltatások és tudás igénybevételének ösztönzésére is - írta az AM.

A miniszter szerint a magyar agráriumban új támogatási célként jelenik meg a precíziós gazdálkodási technológiák elterjesztésének a támogatása, amely a következendő években alapvetően átalakítja a hagyományos termelési módokat, döntő fontosságú a nemzetközi versenyképesség fejlesztésében és a környezeti értelemben is minél fenntarthatóbb, erőforrások használatát optimalizáló termelés előmozdításában.

A beruházások költségeinek felét fedező, vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke 250 millió forint lehet. Előlegként a támogatás 50 százalékát utalják. A forrásra mezőgazdasági termelők pályázhatnak.