További három hónappal megtoldhatják a turizmusban tavaly év végén meghirdetett KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási programot, amelynek részeként a vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás főtevékenységgel működő vállalkozások vissza nem térítendő támogatást igényelhettek április végéig a megemelkedett földgáz-, villamosenergia-, illetve távhő költségeik első negyedévi teljesítéséhez – értesült a Napi.hu.

Vagyis, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) kezdeményezésére a második negyedévre – bizonyos változtatásokkal –

újra megnyithatják a legsérülékenyebb vállalkozói körnek szóló, energiaigényes szektorokra kiírt pályázatot, amelynek köszönhetően több ezer turisztikai szolgáltató kaphat további segítséget a gazdasági kihívások közepette viselt rezsiköltségeik mérsékléséhez.

– Van esély a hosszabbításra: Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszterrel történt konstruktív egyeztetéseink alapján elmondható, hogy a kormányzat nyitott arra, hogy

áprilistól számítva újabb három hónapra biztosítsa a támogatás lehetőségét

Ezt várhatóan a magas áron rögzített, éves fix szerződéssel rendelkező egyéni vállalkozások, mikro-, kis és közepes vállalkozások igényelhetik a megemelkedett energiaszámláik kifizetésére – mondta lapunknak Flesch Tamás, a Szállodaszövetség elnöke.

Mentőöv a rezsihez

Mint felidézte, tavaly év végén a Magyar Turisztikai Ügynökség javaslatára tette elérhetővé a kormány ebben az ágazatban is a korábban csak az energiaintenzív feldolgozóiparban meghirdetett program forrásait. Akkor történelmi segítséggel ért fel a döntés, amelynek értelmében 16 ezer vendéglátó egység és 4500 szálláshely jelentkezhetett április végéig a pályázatra, amennyiben a 2021-es energiaköltségük elérte az adott évi értékesítés nettó árbevételének 2 százalékát.

Az eredeti kiírás szerint az érintettek az idei első negyedévi és a tavalyi azonos időszaki gáz-, villany-, és távhő számláik különbözetének legfeljebb felét igényelhették vissza közvetlenül, vagy kombinálva a 2024 végéig vállalt, energiahatékonysági beruházáshoz felvett hitel, legfeljebb 15 százalékos önerő-támogatásával. Ez a lehetőség hosszabbodhat meg június végéig.

A felajánlott állami támogatás a foglalkoztatásban is jelentős segítséggel ér fel, mivel az eddigi pályázóknak vállalniuk kellett, hogy 2023 utolsó negyedévének végéig a vállalkozás alkalmazottainak létszáma legfeljebb 10 százalékkal csökken az előző év azonos időszakához mérten.

– A támogatási lehetőséggel érintett vállalkozói kör 80-100 ezer főt foglalkoztat, azaz a szállásszolgáltatás és vendéglátás munkavállalóinak 70-80 százalékának biztosítja a megélhetését. A húzóágazatnak számító turizmus stabilitásához, fenntartható fejlődéséhez fontos, hogy a munkaadók megtarthassák a jól képzett, tapasztalt dolgozóikat, főként, hogy a kiemelkedő év végi, januári forgalom után februártól némileg visszaesett a belföldi kereslet a szállodákban – jegyezte meg Flesch Tamás.

Visszatérnek a külföldi turisták

Az elnök úgy folytatta: az év első négy hónapjának eredményei alapján jelenleg az a realisztikus, de szomorú várakozás érződik a piacon, hogy az inflációs nyomás miatt – ahogy minden más fogyasztási területen – egyelőre mérsékelt marad a belföldi kereslet a szállodai szolgáltatásokra, bár a nyári foglalások még nem mérhetők fel.

Egyelőre kisebb az esély arra, hogy a tavalyi, jól sikerült belföldi turizmust az idén ismételni lehet.

Bár nem adtuk még fel, bízunk a nyaralási időszakban, emellett a külföldi beutaztatás folyamatosan erősödik, amely összességében kompenzálhatja a belföldi turizmus visszaesését. Bár ez még nem vigasztalja azokat a vidéki szállodákat, ahol a vendégek nagyobb része magyarokból áll – fogalmazott. Hozzátette: a pálfordulás várható volt, hiszen a lezárásokkal terhelt pandémia időszaka után most már a külföldiek szabadon utazhatnak és például a távolabbi küldőországok turistái: az ázsiai, amerikai vendégek fokozott érdeklődése is megjelent a hotelekben.

Probléma, de nem tragédia

Szépen épül vissza a beutazó turizmusunk, de

bízunk abban, hogy a belföldi utazások sem csökkennek már az eddiginél jobban, mert túl vagyunk az inflációs mélyponton. Probléma, de nem tragédia a mérsékeltebb belföldi kereslet

– mondta Flesch Tamás, megjegyezve, hogy a belföldiek korlátja egyes egyedül a pénzkérdés, mivel az látszik, hogy az emberek szeretnek és szeretnének utazni ebben az évben is.

Mint kiemelte,

gyakran éri az a vád a magyarországi szállodákat, hogy egyes külföldi csomagajánlatokhoz képest túl drágák.

– Nem tudjuk olcsóbban adni a szállodai szobákat, mert a jelenlegi költségstruktúra, azaz főként az energia, az alapanyagárak és a munkaerőköltségek ezt nem teszik lehetővé. Így is erőtelesen csökken a szállásszolgáltatás jövedelmezősége, és ha tovább engedjük az árakat, egy lefelé tartó spirálba szorulnának be a vállalkozások – mondta a Szállodaszövetség elnöke, hozzáfűzve, hogy ugyanakkor a sikeres évzárás miatt is szerencsére minimális azon cégek köre, amelyek bezárásra kényszerültek.

(Szerző: Thurzó Katalin)