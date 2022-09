A szülők szeptember 12-ig kérhetik gyermekeiknek az ingyenes HPV (humán papilloma vírus) elleni védőoltást - mondta a helyettes országos tisztifőorvos Debrecenben, a Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság kongresszusa keretében tartott sajtótájékoztatón, amit az MTI idéz.

Surján Orsolya kitért arra is, hogy egyre több 18 éves fiatal - akiknek a szülei korábban nem kérték a védőoltás -, most szeretné beadatni a vakcinát. Számukra is szeretnének olyan programot indítani, hogy ingyenesen juthassanak hozzá a védőoltáshoz.

Surján Orsolya jelezte: a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) kezeli a nemzeti immunizációs programot, amelynek 2014 óta része a HPV elleni védőoltás, 2018-tól alkalmazzák a kilenc komponensű, nagy védettséget jelentő vakcinát, 2020 óta pedig a fiúk számára is elérhetővé tették a védőoltást.

A vakcinát a fiataloknak a szexuális élet megkezdése előtt érdemes beadni, ezért az általános iskola hetedik osztályos, 12. életévüket betöltött gyerekeknek kérhetik a szüleik az ingyenes védőoltást hétfőig.

Az első vakcinát októberben, a másodikat jövő év tavaszán kapják meg a diákok. A világon több 100 millió védőoltást adtak már be, komolyabb mellékhatást nem, némely esetben csak helyi mellékhatást tapasztaltak - mondta a szakember.

Krasznai Zoárd, a Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság elnöke kiemelte, hogy a nők esetében a méhnyakrák a leggyakoribb HPV-fertőzés által okozott betegség, de más problémákért is felelős, a férfiak esetében a nemi szervi daganatokon kívül más, például szájüregi daganatokat is okozhat, de a védőoltással ezek több mint 90 százaléka megelőzhető.