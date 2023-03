A Blaha után Dunakeszin csapott le egy farongáló: több tízmilliós lehet a kár

Egyelőre ismeretlen a tettes, aki akár több tíz millió forintos kárt is okozhatott azzal, hogy a dunakeszi Duna-parton megrongálta a fákat. Egy dolog a költség: most ki is kell vágni a megrongált fákat.