A rengeteg kérésnek eleget téve, gyűjtést indítunk azért, hogy a hivatásos Hőseink, minél nagyobb biztonságban legyenek – ezzel a mondattal kezdődik a Zsaruellátó Facebook-oldalán a bejegyzés, amiben adományokat várnak, azért, hogy minél több rendőrnek lehessen olyan mellénye, amivel egy késes támadást is túl tud élni.

2023. január 12-e borzasztó nap volt a Fővárosban, Újbudán. Egy őrjöngő késelő mindhárom kiérkező járőrt megszúrta, az egyikükön pedig halálos sebeket is ejtett. Rögtön a tragédia után felmerült, hogy túlélhette-e volna a fiatal rendőr a merényletet, ha Németországhoz hasonlóan itthon is rendszeresítve lenne egy olyan mellény, ami az ilyen támadások ellen is véd. Már akkor nagyon sokan felvetették, hogy miért kellett egy tragédia ahhoz, hogy kiderüljön egy ilyen életveszélyes hiányosság. Mert mellény ugyan akad a testületnél is, de egyáltalán nem könnyű benne mozogni és nem komfortos a használata.

Azóta is folyamatosan érkeznek a hírek, hogy a rendőrök inkább saját pénzből finanszírozzák a védőmellényt, minthogy hasonló sorsra jussanak, mint elhunyt kollégájuk. A Blikk is írt róla, hogy kézről kézre adják egy vállalkozó telefonszámát, aki elérhető áron adja azt a védőruházatot, amiben már ki mernek és ki is tudnak menni az utcára.

A hétvégén egy szakmai közösségi oldal vette a kezébe az ügyet, gyűjtést indított: azóta is folyamatosan érkeznek a felajánlások.

Ahogy írják:

egyesületünk célja, hogy az utcán szolgálatot teljesítő hivatásos állomány részére, a lehető legtöbb mellényt ajándékozzon. Ez egy speciális szúrás/vágásálló védőmellény. Nagyon sokra lenne szükség!

Egy darab mellény ára bruttó 26 ezer forint, de a forgalmazó 10 százalék kedvezményt biztosít.

Az adományokat április 15-ig várják a Facebook-oldalon megtalálható számlaszámra.

A bejegyzések alapján sorban érkeznek a felajánlások 2-10 ezer forintig, de többen egy teljes mellény árát is hajlandóak átutalni. Köztük számos civil, segítőkész kolléga, vagy épp leszerelt rendőr járult már hozzá, így eddig már legalább 30 mellény ára összegyűlt.