A vártnál lassabban szorul vissza a járvány – mondta a Népszavának egy szakértő. Az ötödik hullám lecsengő szakaszában ért el bennünket az omikron B2 új variánsa, ami 30-80 százalékkal gyorsabban terjed, mint a legutóbbi hullámot elindító változat. Ugyanakkor újabb tömeges megbetegedésre már nem kell számítani, amit az egyre jobb idő is támogat.

Szakértőnk szerint az oltatlan menekültek sem okozhatnak újabb megbetegedési hullámot, mivel a többségük átutazóban van csak Magyarország területén. A B2 variáns egyébként sem keletről, hanem ugyanúgy Nyugat-Európából érkezett hozzánk, mint az összes eddigi vírusvariáns.

A szakember beszélt arról is, hogy az adatokból azt is látni: a 2+1 oltás után is elkezd lecsengeni az immunitás. Ugyanakkor a negyedik oltásnak még most nincs itt az ideje. Ezt azzal indokolta, hogy nyáron egyrészt nincs esély egy újabb járványra, másrészt rengetegen átestek az omikron-vírusfertőzésen, valamint sokaknak van már három oltásuk és ezek együttesen akadályozzák a járvány belobbanását.

Augusztus végén, ősszel indulhat az újabb járványhullám, ám azt, hogy akkor milyen vírus okoz majd megbetegedéseket, még nem tudni. Ha valaki most beadatja magának a negyedik oltást, akkor gyakorlatilag szeptembere megint lecsökken a védettsége. Ezért a negyedik dózis most csak azoknak ajánlott, akik idősek és van valamilyen súlyos alapbetegségük.