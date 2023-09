Több évnyi szünet után ismét megnyit Szegeden a JATE Klub, amellyel kapcsolatban biztosan sokan ápolnak szép és felejthetetlen emlékeket az ifjúságukból. A JATE Klub a héten, csütörtökön kezd el újból üzemelni a Szegedi Tudományegyetem központi épületében – írja a Szegeder.

Szabó Gábor akadémikus, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke a lapnak elmondta, hogy a régi-új JATE Klub nem puszta szórakozóhely lesz, hanem egyúttal szeretne értékes programokat kínálni az egyetemistáknak.

Hozzátette: az egykori József Attila Tudományegyetem (JATE) hallgatói és oktatói társadalmi munkában alakították ki a felsőoktatási intézmény központi, Dugonics téri épületének pincéjében a JATE Klubot, amely 1973 tavaszán nyitotta meg kapuit.

Az idén szegedi ötvenéves intézmény a kezdetektől a hallgatói élet központja volt, ahol a koncertek mellett kiállításokat is rendeztek, amelyek mellett színpadi előadásokat is bemutattak. A hely legendáriumát gazdagítja, hogy rendszeresen felléptek itt az egyetemi hallgatók öntevékeny csoportjai, és számos művész pályája indult a klubból, valamint azok is a közönség elé állhattak itt, akiknek erre a kor kultúrpolitikája miatt másutt nem volt lehetőségük. Ahogy a szeged.hu írja, amikor 90-es évek elején elindult Szegeden az alternatív színházi fesztivál, az egyik játszóhelye a JATE Klub volt, és az ekkoriban még kevéssé ismert, akkor alig 20 éves Lajkó Félix is itt cincogtatta a hegedűjét hajnalig.