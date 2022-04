A közösségi oldalon a #VoteOrbanOut az egyik trending, vagyis leggyakrabban használt hashtag lett Közép-Európában.

Egy felhasználó azt kéri, hogy így is harcoljanak a magyarok az orosz háborús bűnök ellen:

Egy másik felhasználó szerint a Bucsában végrehajtott emberiesség elleni bűncselekmények mutatják, mi vár Magyarországra, ha kitart Oroszország és Vlagyimir Putyin mellett.

#valasztas2022 #VoteOrbanOut Hey Hungerians, if you won't vote Orban out today, you'll be the part of Russians war crimes! Stop supporting the criminal state! pic.twitter.com/EA2BwTSx2u