A Magyar Beutaztatók Szövetségének (Mabeusz) felmérése alapján a márciusra tervezett beutazások 15-20 százalékát lemondták a szomszédban dúló háború miatt (ez a piactól függően lehet több és kevesebb is), az áprilisi utakkal kapcsolatban egyelőre kivárnak a turisták, de sokan halasztják már most el a korábban már tavaszra fixált foglalásukat is – mondta lapunknak Lázár Judit, a szervezet elnöke.

Lemondások érkeznek a tengerentúlról és Európából is, de úgy tűnik, hogy az amerikaiak kevésbé aggódnak amiatt, hogy a háború Ukrajna határain kívülre is áthúzódhat. Legalábbis ezt mutatja a napokban hazánkba érkezett hajós amerikai utazási irodai konferencia teljes létszámban való megtartása - tette hozzá a szakember.

Az európai lemondások oka nem a magyar – és más szomszédos államoktól – való félelem hiszen itt minden normális kerékvágásban zajlik, hanem az általános háborús helyzettől való aggodalom, így nem valószínű, hogy a Magyarországra tervezett utakat más, Ukrajnától távolabb eső desztinációkra foglalják át.

Mindez azonban nem jelenti, hogy a turizmus – a járványos időszakhoz hasonlóan – tetszhalott állapotba kerülne. Éppen a két évnyi bezártság hajtja a külföldieket, hogy Magyarországra utazzanak: erőteljesen indult a hajós turizmus, érkeznek a szállodahajó a Dunára és vannak érdeklődők áprilisi és májusi ajánlatokra is.

Most kivárás, megtorpanás mindenképpen érzékelhető, ami azonban meggyőződésünk szerint feloldódik majd, ha a háború - reményeink szerint mihamarabb - véget ér – tette hozzá Lázár Judit.

Az orosz turisták hiányát Hévíz mellett Bükkfürdő is Sárvár is megszenvedheti

Hévízről hiányoznak majd az oroszok

A hévízi önkormányzat tájékoztatása szerint a járványt megelőzően a kereskedelmi szálláshelyeken az orosz turisták aránya 17 százalék volt, míg becsléseik szerint ez 2021-re 8 százalékra csökkent. Ez vendégéjszaka számban azt jelenti, hogy a járvány előtt az orosz vendégek körülbelül 200 ezer éjszakát töltöttek el a településen évente, tavaly csak 40 ezret. (A csökkenés természetesen mindenhol nagy volt az országban a járvány miatt)

Hogy mekkora veszteség ez a városi cégeknek, azt az önkormányzat szerint nehéz megbecsülni, de az biztos, hogy az oroszok költési hajlandósága sokkal magasabb a magyarokénál, számtalan egészségügyi kúra- és más prémium szolgáltatást vesznek igénybe.

Hévízen a háború előtt nagyon biztatóak voltak a foglalási számok, különösen a pandémia előtti időszakhoz képest. Az offenzíva óta azonban érkeznek lemondások 98 százalékban az orosz és ukrán piacról.

A Hévizi Tófürdő (Pixabay)

A fürdőváros turizmusa több lábon áll, számos erős külpiaci bázisa van az egyre erősödő belföld mellett, így a kieső forgalmat a lehetőségekhez képest visszapótolják – írta az önkormányzat, amely szerint Hévíz imázsa ehhez megfelelő alapot biztosít.

Újra él a keleti blokk

A háború kirobbanása óta ismét kelet-európai országként hivatkoznak Magyarországra és szomszédainkra a nyugat-európai turisták – mondta lapunknak Nagy Gábor, a főként Spanyolországból beutaztató Travel to Hungary ügyvezetője, aki hozzátette, hogy nem gondolta, valaha ezt még hallja majd.

A cégnél a komplett lemondások helyett inkább a csoportok lemorzsolódása jellemző, vagyis, hogy az eredetileg 30 fős csoportra már csak 25 fős utaslistát adnak le, de a repülőtérre csak 20 ember érkezik. Vagyis van olyan utas, aki vállalja, hogy bukja a befizetett összeget, de inkább nem utazik.

Előfordult azonban olyan eset is, hogy valaki le szerette mondani az utat, a szálloda vissza is adta volna a pénzt, de a légitársaság nem ezért inkább mégis az utazás mellett döntött. A turisztikai piac szereplői igyekeznek nagyvonalúak lenni, azonban a járvány után ez sem könnyű – tette hozzá a cégvezető.

A lemondások éppen ezért nem annyira a márciusi, hanem a későbbi utakat érinthetik, ahol nagyobb a rugalmasság. Amennyiben elhúzódna a konfliktus, akkor a most szervezés alatt álló csoportokat nem fogják meghirdetni és elutaztatni. A lemondások nagyrészt a céges utakat, konferenciákat érintik egyelőre.

Nagy Gábor szerint ha véget ér a konfliktus, akkor gyors visszarendeződésre lehet számítani, az utazási kedv ugyanis óriási.