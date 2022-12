Szerdán derült ki, hogy az Európai Bizottság elfogadta a magyar helyreállítási programot, ugyanakkor az Európai Bizottság javaslatot tesz arra, hogy függesszék fel a hétéves uniós költségvetés Magyarországnak járó részének egyharmadát, mintegy 3000 milliárd forintot. A magyar helyreállítási tervek zöld utat kaphatnak, de a vissza nem térítendő támogatást nagyon szigorú feltételekhez kötik.

A helyreállítási alap mintegy 5,8 milliárd euró (2300 milliárd forint) vissza nem térítendő támogatást jelent Magyarországnak, és a koronavírus utáni gazdasági károk enyhítésére szolgál. A tagállamok döntő többsége már tavaly óta hozzáfér a segélycsomaghoz, a magyar kormánynak viszont egészen mostanáig nem sikerült megállapodnia. Ez azért jelentett veszélyt, mert ha idén nem születik megegyezés a brüsszeli testülettel, a keret 70 százalékát végleg elbukja Magyarország.

A források befagyasztásra azért kerülhet sor, mert a kormánynak nem sikerült maradéktalanul megfelelnie az elvárásoknak, és eloszlatni a Bizottság jogállamisági aggályait. A testület több ponton nem elégedett a magyar korrupcióellenes intézkedésekkel.

A szerdai brüsszeli döntéssel párhuzamosan megjelent Magyarország helyreállítási és rezilienciaépítési tervének elemzése, amelyet az Európai Bizottság szakértői jegyeznek. A Tanács végrehajtási határozatát kísérő terjedelmes dokumentum közel száz oldalon át tesz megállapításokat a magyar kormány által benyújtott helyreállítási tervről és összességében a magyarországi állapotokról. Most külön azt nézzük meg, mit gondol Brüsszel a hazai korrupciós állapotokról.

Még mindig túl sok az egyszereplős közbeszerzés

A dokumentum szerint a magyar közbeszerzési piacot változatlanul változatlanul a versenyellenes gyakorlatok jellemzik. Olyannyira, hogy Brüsszel értékelése szerint az unión belül változatlanul a legmagasabbak közt van az olyan eljárásokban odaítélt szerződések aránya, amelyekben csak egy ajánlattevő van.

A verseny hiánya a közbeszerzésben mind a közbeszerzési piacról kiszoruló, mind pedig a helyzetből hasznot húzó vállalatok esetében csökkenti az innovációra való ösztönzést

– emeli ki az elemzés.

Azt azonban hozzáteszik, hogy a magyar hatóságok javítottak a közbeszerzések szabályszerűségének felügyeletén, miután az Európai Bizottság vizsgálatai folyamatosan súlyos rendszerszintű hiányosságokat és visszaéléseket tapasztaltak az uniós források hazai felhasználásával kapcsolatban.

A bizottsági értékelés ambiciózusnak nevezi a kormány 2021 februárjában megfogalmazott célkitűzését, miszerint 15 százalék alá csökkenti az egyajánlatos közbeszerzési eljárások arányát.

Lényegében nincs, aki ellenőrizze a kormányt

Ám Brüsszel szerint az változatlanul aggodalomra ad okot, hogy a jelek szerint a magyar kormány továbbra sem mentesítette a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat a közbeszerzési szabályok hatálya alól.

Az elemzés azt is megállapítja, hogy az intézmények gyenge minősége, ezen belül is a korrupcióellenes keret elégtelensége visszafogja a termelékenység növekedését.

Az elmúlt években az intézményi színvonal viszonylag alacsony szintű volt, és az uniós átlaghoz viszonyítva romlott. A független ellenőrzési mechanizmusok elégtelensége, valamint a politika és egyes vállalkozások szoros összefonódása elősegíti a korrupciót

– idézzük a dokumentumból.

Brüsszel mindeközben azt is kifogásolja, hogy súlyos gyanús esetén továbbra is előfordul, hogy a korrupciógyanús ügyekben a magyar hatóságok nem lépnek fel határozottan a magas rangú tisztviselőkkel, valamint környezetükkel szemben. Vagy ha indul is vizsgálat, az elszámoltathatóság nem biztosított, például nem indul büntetőeljárás a vélelmezett bűncselekmények esetében.

A tömegtájékoztatás szabadságának korlátozása, a civil társadalmi szervezeteket övező ellenséges környezet, valamint az átláthatóságra és a közérdekű információkhoz való hozzáférésre vonatkozó szabályok alkalmazásával kapcsolatos visszatérő kihívások is tovább gyengítették a korrupcióellenes keretet

– fogalmazta meg az Európai Bizottság, hogy Magyarországnak még mely területeken kell mindenképpen fejlődnie.