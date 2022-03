Több fővárosi kormányhivatalban is megnőtt a forgalom az utóbbi napokban, sokan most szeretnék kiváltani útlevelüket vagy meghosszabbítani annak érvényességét – számolt be róla elsőként a Napi.hu.

A helyzetet a Belügyminisztérium (BM) friss adatai is igazolják. Még 2019-ben, a koronavírus-járvány előtti időszakban átlagosan 1500-2000 darab útlevéligénylés volt naponta, addig ez a száma a járvány idején lecsökkent 1200-1500-ra. Miután megjelent 2021 végén a kormányrendelet, amely szerint csak 2022. június végéig lehet használni a lejárt okmányokat is, 2200-2300-ra emelkedett a napi igénylések száma.

Ehhez képest február 28-án hétfőn – az orosz-ukrán háború ötödik napján – ennél sokkal több, csaknem 9800 darab kérelmet nyújtottak be - tudta meg a Népszava.

Keddre ez a szám 7200-re mérséklődött. A belügyi tárca fontosnak tartotta hangsúlyozni: ezek a számok önmagukban alkalmatlanok messzemenő következtetések levonására, hosszabb időszakot érdemes vizsgálni - írta a napilap.

A BM kommunikációs főosztálya szerint nem várható az útlevél-kérelmek elbírálásának elhúzódása, mivel a gyártásra megfelelő kapacitás áll rendelkezésre.

Kérdés persze, hogy meddig tart a fokozott terhelés. Az I., III., IV., V. és XXI. kerületi okmányirodákban szerdán már csak május végére lehetett időpontot foglalni útlevéligényléshez. A központi okmányirodában legkorábban júniusra, míg a XII. kerületiben már minden hely foglalt, ameddig a rendszer ellát.

Vidéken jobb a helyzet: Salgótarjánban, Nagybajomon és Jánossomorján akár másnapra is akadt szabad időpont - írta a Népszava.

Az útlevél öt évre 7500, tíz évre 14 ezer forintba kerül, de ha valaki sürgősséggel akarja elkészíttetni, annak felára van. Az okmány általában 8 napon belül készül el, aki 5 napon belül szeretné, annak 19 ezer, aki három napon belül kéri, annak 29 ezer, aki 24 órán belül hozzá akar jutni, annak 39 ezer forint pótdíjat kell fizetnie. Volt olyan, aki gondolkozás nélkül kijelentette, hogy a 24 órán belül elkészülő változatot kéri. A sorszámot osztó ügyintéző már a nyitásra érkezőket azzal fogadta, hogy legalább 3-4 órás várakozásra számítsanak, ha útlevelet szeretnének kérni.