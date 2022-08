Az elmúlt nagyjából egy hétben a benzinleszívó csövek forgalmában mintegy 200 százalékos, a benzinkanna-eladásokban pedig 450 százalékos növekedést tapasztaltak, az elmúlt hónapok első hetében mérhető átlagos forgalomhoz képest - közölte az rtl.hu-val a Kauffer autóalkatatrész-webáruház. A tévécsatorna online híroldala arra volt kíváncsi, hogy a webáruház tapasztalt-e fokozott érdeklődést az üzemanyag leszívására, tárolására, mozgatására alkalmas eszközök iránt a benzinárstop augusztus eleji részleges kivezetése óta.

Egyre több autós ugyanis trükkösen igyekszik olcsóbban hozzájutni az üzemanyaghoz, mióta csak magánszemélyek vehetnek kedvezményes árú üzemanyagot. A közösségi oldalaoon elérhető beszámolók alapján a jellemző módszer a következő: egy családon vagy társaságon belül az egyik, magántulajdonban lévő autót kedvezményes áron teletankolják, majd abból áttöltik az üzemanyagot a másik családtag vagy ismerős által használt céges autóba, amibe amúgy már csak piaci áron lehet benzint vásárolni.

A cikk figyelmeztet arra, hogy a klasszikus, gumicsöves (olykor kerti slagos) vákuumos-leszívós megoldás nemcsak tűzveszélyes, de az egészségre is elég veszélyes: ha valaki véletlenül lenyeli a tankból leszívott benzint, számos kellemetlen tünetre számíthat, akár a szervei károsodását is kockáztatja, sőt nagyobb mennyiség esetén akár bele is halhat a mérgezésbe. Ugyanakkor ma már kényelmesebb megoldások is léteznek, például speciális benzinleszívó csövek, illetve elektromos benzinpumpák formájában.