Most szerdától a benzin nagykereskedelmi ára 15, a gázolajé 10 forinttal csökkent, ami lehetővé tette, hogy egyes kutak 480 forint alá vigyék áraikat. Ezzel sok kút élt is, a XI. kerületi Kondorosi út és Fehérvári út sarkán lévő OMV például 469,9 forintért adta mindkét üzemanyagot. Emellett több, az M7-es és M1-es bevezetője melletti és más újbudai, illetve óbudai kúton is lejjebb mentek az árak.

Az árplafon bevezetése előtt a legolcsóbbak közé tartozó valamennyi Auchan-kúton szerdán és csütörtökön fix árat vezetett be a boltlánc, így a budaörsire is ey volt érvényes. A sima (nem prémium) gázolajért 453 forintért, a 95-ös sima benzinért pedig 447 forintot kértek. A szóban forgó árak a holtankoljak.hu csütörtöki listája szerint országos szinten is a legalacsonyabbak közé tartoztak. Budaörsön az Auchan közelében, a Metro-áruháznál lévő Envi-kút pár forinttal magasabb, de még mindig alacsonynak mondható árral versenyzett csütörtökön: a 95-ös 453 forintot, a gázolajért 459 forintot számláztak.

Voltak ugyanakkor olyan kutak is, amelyek úgy próbálták visszaszedni az elvesztett profitot, hogy tartották a 480 forintos árat, legalábbis erről írt a 24.hu. A portál szerint például a Budapestről kivezető 11-es úton az egyik töltőállomásnál 470, egy másik - tőle egy kilométerre lévő kút - 480 forintért árulta az üzemanyagot.

Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője lapunknak azt mondta, hogy az autópályák mellett lévő kutakat leszámítva szinte minden töltőállomás csökkentette az árait. Bár a portál adatbázisa még frissül, de kutak 90 százalékáról ez már biztosan elmondható.

Nyerészkedésről egyáltalán nincs szó: a benzin átlagára 474 forint lenne a gázolajé pedig 485 forint a nagykerár csökkentések után. Ami mutatja, hogy a kutak továbbra is az árrésükből engednek annak érdekében, hogy ne veszítsenek forgalmat.

- tette hozzá Bujdos Eszter.

A portál adatai szerint a legjelentősebb csökkentések az automata kutaknál figyelhető meg, a hatósági árnak ők voltak a legnagyobb vesztesei, hiszen forgalmuk visszaesett azzal, hogy elvesztették árelőnyüket.

Itt nem ritka, hogy most 460 forint alatti áron tankolhatunk.

Visszapattant az olaj ára



Az üzemanyagok nagykereskedelmi ára azért zuhant az elmúlt napokban, mert a világ "megrettent" a koronavírus omikron-variánsának megjelenésétől. November 26-án egy nap alatt 11,55 százalékkal csökkent a Brent típusú olaj ára, 82,2 dollárról 72,7 dollárra. December 2-án már csak 69,7 dollárt ért, de azóta elkezdett emelkedni és jelenleg 75 dollár környékén mozog.

Eközben egy dollárért még mindig több mint 320 forintot kell fizetni, bár ahhoz képest, hogy november 23-én majdnem 330 forinton zárt ez kedvező adat.

Ha ez így marad, akkor a jövő héten a kutak újra "beleütköznek majd az árplafonba", bár vélhetően marad némi nyereségük az eladott üzemanyagok után.