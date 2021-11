A kormány egyelőre nem adta jelét annak, hogy ezt a veszteséget kompenzálná, mint ahogy az is kiderült – a Magyar Ásványolaj Szövetség közleményéből –, hogy ezúttal sem tartották fontosnak, hogy az ágazat képviselőivel leüljenek tárgyalni. A kormánynak ugyanakkor vélhetően nem célja, hogy megrogyassza az üzemanyag-kereskedőket és a benzinkutakat, sem pedig az, hogy hiány legyen üzemanyagból a választások előtti hónapokban. Kockázatok azonban vannak, ezeket vesszük sorba:

Előnyben a korábban drágább kutak

Bizonyára mindenki halott már olyan autóst, aki egyik vagy másik – jellemzően nagy, nemzetközi - üzemanyagláncra esküszik, mondván, hogy ott jobb az üzemanyag, mint máshol és ezért hajlandó literenként 5-10 forinttal is többet kifizetni.

Hogy ennek a vélelemnek van-e alapja vagy sem, azt nem tisztünk megítélni, a lényeg, hogy létezik ez a vásárlói attitűd és most, hogy eltűnnek az árbeli különbségek, könnyen lehet, hogy sokan próbálják ki azokat a kutakat, ahová eddig be nem tették volna a lábukat. Ha pedig így lesz, akkor az átrendeződés még súlyosabban érinti majd az olcsó láncokat.

Mi lesz a fehér kutakkal?

Miközben Budapesten és nagyobb városokban ha eldobunk egy követ nagy eséllyel egy benzinkutat találunk el vele, vidéken más a helyzet. Sok településen egy magán, hálózaton kívüli, úgynevezett „fehér kút” szolgálja ki az igényeket. Az ársapka ezeket az egységeket hozhatja igazán nehéz helyzetbe, hiszen - szemben a hálózatokkal – nem tudják eloszlatni a veszteségeket.

Ha egy ilyen egység bezár, akkor a helyiek kénytelenek lesznek máshol tankolni, ha pedig ezért 10-20 extra kilométer kell autózniuk, akkor máris elolvad az az 1300-1600 forintos előny, amelyet hétfőtől 50 literen nyernek.

Hol fognak kompenzálni?

Bár a kormány azt ígéri, hogy lecsap a renitens kutakra, amelyek drágábban adják az üzemanyagot 480 forintnál, a kérdés, hogy lesz-e kapacitásuk arra, hogy minden „kompenzációs próbálkozást” elfojtsanak méghozzá úgy, hogy az ne tűnjön még durvább beavatkozásnak a piaci folyamatokba. Hogy a legkézenfekvőbbet említsük: mi történik, ha egy kút kizárólag prémium üzemanyagot hajlandó árulni?

Pislognak majd a nyugat-európaiak az autópályákon

Az autópályás kutak egy külön világ, árban nem kívánnak versenyezni a lakott területeken lévő egységekkel, hiszen a fuvarozók és a turisták nem fognak letérni 50-60 forintos literenkénti különbségért. Most azonban örülhetnek majd az átutazó nyugat-európaiak és persze a kelet-európai vendégmunkások az Európai Unió vélhetően legolcsóbb üzemanyagának.

Az autópályás egységeket az kompenzálhatja, hogy most már nem csak a feneketlen bankszámlával rendelkező magyarok térnek be hozzájuk, hanem mindenki más is.

Mi lesz a prémiummal?

A prémium üzemanyagokon nincs ársapka, azt továbbra is piaci áron kínálják majd a kutak. A kérdés, hogy azok az autósok, akik eddig hajlandóak voltak 30-40 forinttal többet fizetni, hogy kíméljék kocsijaik motorját, most a 60-70 forintos differencia láttán is így vélekednek-e. Ha így is lesz, azt biztosra vehetjük, hogy nem a következő 3 hónap lesz az az időszak, amikor tömegek tesznek majd próbát ezekkel a termékekkel.

Ezekre a kérdésekre vélhetően majd csak az első hónap tapasztalatai alapján tudunk választ adni, ha viszont bármelyik félelmünk is beigazolódik, akkor azt is fel lehet tenni, hogy megért-e azért páros lábbal beleszállni a benzinkutakba, hogy a választások előtt ne kezdődjön ötössel egy liter üzemanyag ára vagy, hogy az infláció 7 százalék alatt maradjon.