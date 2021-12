Emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára szerdától

A héten szerdán a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is emelkedni fog a Holtankoljak.hu adatai szerint. A kiskereskedelmi árak vélhetően még nem érik el a maximált 480 forintot, de most ezt is nehezebb megjósolni a kutak eltérő árpolitikája miatt.