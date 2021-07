Szerdától a benzin és a gázolaj átlagosan 445-446 forintba kerül majd a kutakon. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) heti statisztikája szerint a benzin a 2012. április 23-mal kezdődő héten került eddig a legtöbbe, 454,7 forintba. A gázolaj pedig a 2012. január 23-mal kezdődő héten volt 451,8 forint, amely abszolút rekord a magyar kutakon.

A hasonló árszínvonal eltérő szerkezetet takar, a legszembetűnőbb, hogy most az olaj - amelynek mozgása a leginkább meghatározza, hogy mennyit kell fizetni a kutakon - jóval olcsóbb, mint 2012-ben.

2012 januárban, amikor a gázolaj érte el legmagasabb árát, a Brent olaj hordónként több mint 110 dollár volt, áprilisban pedig - amikor a benzin tetőzött - 118 dollárnál is magasabb. Ezzel szemben viszont egy dollár 236 forintot ért 2012 januárjában és 225 forintot áprilisban, szemben a mostani 296 dollárral.

Benzin

2012-04-23 2021-07-07 Kiskereskedelmi ár (forint/liter)

454,7 446 Jövedéki adó (forint/liter) 120 120 Készletezési díj (forint/liter) 3,3 4,105 Áfa (forint/liter) 96,7 94,8 Adón kívüli tételek (forint/liter) 234,7 227,1 Mol finomítói árrés (dollár) 7,7 4 Brent olaj ára (dollár/hordó) 118,8 77,16 Dollár-forint-árfolyam 225,4 296 Brent olaj finomítói árrés nélkül (forint/hordó) 25 041,9 21 655,4 Nettó átlagkereset (forint)

144 000 293 000 Ennyi üzemanyag jön ki az átlagbérből 317 657 Forrás: NAV, MNB, MEKH, KSH

Az árrések általában szigorúan őrzött üzleti titkok, de a Mol - mint tőzsdei cég - megadja, hogy a finomítói marzsa mennyi: jelenleg 4 dollár hordónként, lényegében ugyanannyi, mint 2012 januárjában, de egy kicsivel kevesebb, mint a 2012 áprilisi 7,7 dollár.

Ezzel az összeggel tisztítva és forintra váltva az olaj árát, kiderül, hogy míg jelenleg közel 21 700 forintba kerül egy hordó olaj, 2012 elején több mint 25 ezer forintot kellett érte fizetni. Ez a különbség nem elhanyagolható 15-17 százalék, vagyis elvileg az alapanyag ennyivel kerül most kevesebbe itthon.

Gázolaj

2012-01-23 2021-07-07 Kiskereskedelmi ár (forint/liter) 451,8 445 Jövedéki adó (forint/liter) 110,35 110,35 Készletezési díj (forint/liter) 3,205 3,883 Áfa (forint/liter) 96,7 94,8 Adón kívüli tételek (forint/liter) 241,5 236,0 Mol finomítói árrés (dollár/hordó) 4,1 4 Brent olaj ára (dollár/hordó) 111,46 77,16 Dollár-forint-árfolyam 236,5 296 Brent olaj finomítói árrés nélkül (forint/hordó) 25 390,6 21 655,4 Nettó átlagkereset (forinta9

144 000 293 000 Ennyi üzemanyag jön ki az átlagbérből 319 658 Forrás: NAV, MNB, MEKH, KSH

Nem az adó a ludas

Az üzemanyag árának jelentős részét a közterhek teszik ki, azonban ez nem változott érdemben az elmúlt 9 évben.

A jövedéki adó ugyanannyi volt 2012-ben mint most: a benzin árában 120 forint, a gázolajnál pedig 110,35 forint literenként.

Az áfa ugyanúgy 27 százalék, mint 2012-ben, vagyis kicsivel kevesebb, mint 100 forint folyik be az államkasszába minden liter után.

A készletezési díj ugyan most egy kicsivel magasabb, de a különbség az egy forintot sem éri el.

Akkor mégis hova tűnik a pénz?

A választ az ismeretlen tételekben kell keresni, ezek pedig az árrések, vagyis a nagykereskedő és a kiskereskedő - más néven a benzinkút - haszna, amelyet üzleti titokként kezelnek.

Erős a verseny

A benzinkutak között akkora a verseny, hogy nem nagyon tudnak "játszani" az árrésekkel, ugyanakkor a szolgáltatási árak emelkedését ők is követték az elmúlt 9 évben, ez pedig nem volt elhanyagolható - mondta lapunknak Grád Ottó Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) főtitkára. Arról nem beszélve, hogy nem csak a kútfenntartás, vagy akár a szállítás lett sokkal drágább, a munkabérek is jelentősen emelkedtek.

A kutak árrései egyébként a koronavírus első hullámának idején is emelkedtek egyszerűen azért, mert azokat az alacsonyabb forgalom mellett is üzemeltetni kellett, fizetni a béreket vagy a rezsit. Azóta ez némiképp visszarendeződött, azonban Grád Ottó szerint a hazai üzemanyag-forgalom idén még nem fogja elérni a 2019-es szintet.

A szakember szerint egy olyan országban, mint Magyarország - ahol nagyon magas a kútsűrűség - egy egység sem teheti meg, hogy tartósan magas árakat határozzon meg, ugyanis az autósok találnak más lehetőséget, kis túlzással egy sarokkal arrébb (a tranzitforgalmat kiszolgáló autópályás kutak árképzése természetesen szabadabb).

Talán mégsem annyira erős

Kissé árnyalja ezt a képet Pletser Tamás, az Erste Befektetési Zrt. EMEA olaj-, és gázipari elemzője, aki szerint az elmúlt években koncentrálódott az üzemanyagpiac, vagyis több szereplő kivonult, a helyüket pedig nagy láncok vették át, ez pedig mérsékelte a versenyt a kutak között. A másik nem elhanyagolható tényező, hogy nagyot nőtt az üzemanyag-fogyasztás az évtizedben (2020 és 2012 között a benzinfogyasztás 17,4, a gázolaj 46 százalékkal emelkedett), ez pedig nagyban javította a kutak nyereségességét, vagy úgy is lehet fogalmazni, hogy az egy liter eladott üzemanyagra vetített kiadásaik csökkentek.

Könnyebb most tankolni

Bár nem könnyű kifizetni a 450 forintos literenkénti összeget, nem szabad elfelejteni, hogy a bérek sokkal alacsonyabbak voltak 2012-ben, mint most. 9 évvel ezelőtt a hivatalos átlagbér nettó 144 ezer forint volt, most pedig 293 ezer. Még ha tudjuk is, hogy az átlagbér nem igazán mutatja meg az emberek valódi életszínvonalát, az jól látszik, hogy most fele olyan nagy teher kifizetni ezt a literenként 450 forintot, mint 2012-ben.