2021 első félévében 906 millió liter benzin és 1,73 milliárd liter gázolaj fogyott az benzinkutakon - derül ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adataiból, amely abban különbözik a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) rendszeresen közzétett statisztikájától, hogy ebben nem csak a nagy láncok, hanem az önálló, úgynevezett "fehér" kutak adatai is benne vannak. A különbség nem elhanyagolható, több száz millió liter üzemanyag fogy a főként vidéken meghatározó kutaknál.

A növekedés a benzin esetében nem volt olyan mértékű, hogy a járvány előtti, 2019-es értéket is meghaladja, a gázolaj esetében viszont igen: tavalyelőtt 1,71 milliárd liter fogyott az első félévben, több mint 16,5 millió literrel kevesebb, mint idén. Ez százalékban persze elenyésző, mindössze 0,96 százalék.

A gázolaj-fogyasztást nagy részét a szállítás adja, amelyet hajtott a belső fogyasztás. Ezzel szemben még mindig sokan dolgoztak otthonról az év elején és a külföldiek sem tolongtak a kutaknál, amely a benzin iránti keresletet növelte volna.

Az alábbi grafikonon látható az is, hogy meredeken kezdett emelkedni az úgynevezett szabadforgalomba kerülő üzemanyag mennyisége is. Ez nem csak a kutakba kerülő nafta, de a fuvarozók és mezőgazdasági vállalatok saját készleteinek változását is mutatja évesítve, vagyis az adott hónap és a megelőző 11 összegét.

Ez az, amely után a jövedéki adót is megfizetik. Az állam az első félévben 314,7 milliárd forintot szedett be az üzemanyagok után jövedéki adó formájában, amely csak 3,4 milliárd forinttal alacsonyabb a 2019-es első félévi összegnél, míg tavaly 298 milliárd volt. A jövedéki adó - az 50 dolláros szabály miatt - tavaly júliustól nőtt 5-, illetve 10 forinttal és idén áprilisban csökkent ugyanennyivel. Ez a fuvarozókat és a mezőgazdasági termelőket nem érinti, hiszen ők az adómérték változásával azonos mértékű kedvezményt vehetnek igénybe.